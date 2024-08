kronika

FOTO: V naletu dveh eden poškodovan

5.8.2024 | 18:20 | M. K.

Danes ob 7.48 sta na cestnem odseku Dvorce – Cerina, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Jutranja nesreča (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Gorel avto

Ob 9.18 je pri naselju Hrast pri Vinici, občina Črnomelj, gorelo osebno vozilo. Še pred prihodom gasilcev je požar ugasnil. Gasilci PGD Črnomelj in Vinica so odklopili akumulator in pregledali vozilo s termo kamero.

Gorele smrekove veje

Ob 10.25 je v gozdu pri Meniški vasi, občina Dolenjske Toplice, gorel kup odpadnih smrekovih vej. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in Soteska so požar pogasili.

