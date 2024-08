dolenjska

Možnosti so, samo delati si je treba želeti

6.8.2024 | 12:30 | Ajda Vesel

Novo mesto - Poletje je čas dopustov, ki prinašajo priložnosti za številne mlade, saj lahko vroče dni izkoristijo za dodaten zaslužek in izkušnje, ki jim po končanem šolanju še kako koristijo.

Poleti veliko mladih dela v strežbi. (Foto: arhiv DL; R. N.)

Delodajalci pa lahko med študenti najdejo dober in zanesljiv kader za prihodnje redne zaposlitve. Začasno delo lahko opravljajo mladi od 15. leta dalje, ki imajo status dijaka ali študenta, in mladi do 26. leta s statusom udeleženca izobraževanja odraslih. Bruto urna postavka za dijake in študente ne sme biti nižja od 7,21 evra, kar pomeni, da študent prejme 6,20 evra neto.

Koliko zaslužijo študenti v naši regiji? Kakšno delo jim je na voljo, katera so najbolj nenavadna, kakšne so izkušnje?

