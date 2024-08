dolenjska

Prva tretjina že zgrajena

5.8.2024 | 19:30 | Rok Nose

Mirna - Gradnja obvoznice mimo Mirne je v poletnem času kljub dopustom in vročini v polnem zamahu. Gradbeni stroji izbranih izvajalcev brnijo vsak delovni dan, po oceni mirnskega župana Dušana Skerbiša je prva tretjina obvoznice že zgrajena. »Dela potekajo nemoteno in skladno z načrti in pogodbo. Promet po novi cesti bo verjetno stekel v drugi polovici prihodnjega leta,« se veseli župan, s katerim smo se sprehodili po gradbišču.

Župan Mirne Dušan Skerbiš je vesel, da obvoznica postaja realnost. (Foto: R. N.)

Trasa obvoznice je že dobro vidna. Pred dnevi so asfaltirali drugo od skupno treh krožišč.

Župan Mirne Dušan Skerbiš zatrjuje, da dela potekajo po načrtih – Sredi avgusta predvideno pilotiranje mostu čez reko Mirno – Promet po novi cesti v drugi polovici prihodnjega leta

