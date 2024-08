gospodarstvo

Kohezijska sredstva za nadgradnjo postaje Krško

3.8.2024 | 11:20 | STA; M. K.

Ljubljana/Krško - Direkcija za infrastrukturo je pridobila 22,8 milijona evrov kohezijskih sredstev za 43,2 milijona evrov vreden projekt nadgradnje proge državna meja-Dobova-Zidani most na območju Krškega. Projekt, ki v osnovi pomeni nadgradnjo postaje Krško, bo zaključen predvidoma v začetku 2026, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Gre za prvo etapo prve faze obnove proge med železniškim križiščem v Zidanem mostu in mejo s Hrvaško. Nadgradnja proge bo namreč najprej stekla na odseku med mejo in Sevnico, prvo etapo pa predstavlja posodobitev železniške infrastrukture na območju Krškega oz. postaje Krško.

Obsežne prenove bo deležna tudi sevniška postaja (na sliki vizualizacija; vir: Občina Sevnica), a časovnica zaenkrat ostaja neznanka.

V okviru projekta bodo izvedene nadgradnja 3,8 kilometra železniških tirov in 13 železniških kretnic, gradnja dveh peronov ter podhoda oz. zunajnivojskega dostopa potnikov na perone, nadgradnja elektro-napajalne postaje Krško, gradnja 1,3 kilometra protihrupnih ograj, nadgradnja telekomunikacijskih in signalno-varnostnih naprav ter postajnega poslopja v Krškem in zagotovitev urejenih in varnih postaj javnega potniškega prometa.

Projekt bo zaključen predvidoma v februarju 2026.

Železniška postaja Krško (Wikipedia)

V okviru celotnega projekta nadgradnje proge med državno mejo in Sevnico so sicer predvidene še nadgradnja železniških postaj Brežice, Brestanica, Blanca, Sevnica in Breg ter postajališč Libna in Loka ter nadgradnja medpostajnih odsekov državne meja-Dobova, Dobova-Brežice, Brežice-Krško, Krško-Sevnica in postaje Dobova.

Glede časovnice ostalih faz projekta, npr. obsežne prenove postaje Sevnica, pristojna ministrica Alenka Bratušek letos spomladi ni želela dati konkretnejših napovedi. Železniški projekti se namreč soočajo z izzivi zaradi visokih ponudb izvajalcev, zato se ponekod izvajajo tudi revizije projektov.

