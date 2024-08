posavje

Na Glavnem trgu odpadal omet

2.8.2024 | 09:45 | M. K.

Sevnica - V juniju in juliju je na stavbah Slomškovega doma in Trškega dvorca na Glavnem trgu v Sevnici potekala izredna sanacija fasad zaradi odpadajočega ometa iz napušča. Dotrajan material se je začel krušiti, zato je Občina Sevnica opravila začasne zaščitne posege, ki preprečujejo nadaljnje odpadanje ometa.

Sanacija fasade na Slomškovem domu (Foto: Občina Sevnica)

Sanacijo pod ostrešjem dela Slomškovega doma, ki se drži dostopne poti do občinskega parka in občinske stavbe, ter sanacijo pod ostrešjem Trškega dvorca ob državni cesti je opravilo podjetje Afirmat gradbeništvo in inženiring v pogodbeni vrednosti 3.567,28 evrov.

Obe stavbi sta spomeniško zaščiteni. Kot so sporočili z Občine Sevnica, so pred nekaj leti že celovito obnovili pritličje Trškega dvorca, kjer so danes prostori Turistično-informacijske pisarne Doživljaj, prostori KŠTM Sevnica in prostori Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne enote Sevnica. V delu stavbe Slomškovega doma pa so skladiščni prostori za potrebe KŠTM Sevnica. V prihodnjem obdobju občina načrtuje celovito obnovo Slomškovega doma in pripadajoče ploščadi, v ta namen že pripravlja investicijsko dokumentacijo, ki jo bo nato v pregled in uskladitev posredovala Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

