kronika

FOTO: Zagorela napa v kuhinji lokala; preprečili onesnaženje potoka

31.7.2024 | 18:30 | M. K.

Danes ob 11.16 je v Leskovcu pri Krškem zagorela napa v kuhinji gostinskega objekta. Požar so pogasili zaposleni, gasilci PGE Krško in PGD Leskovec pa so prostore pregledali s termo kamero in jih prezračili.

Zagorela je gostinska napa. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško)

Preprečili onesnaženje potoka

Ob 12.39 je na lokalni makadamski cesti Žaloviče-Roje pri Trebelnem, občina Mokronog-Trebelno, prišlo do iztekanja motornih tekočin iz motorja osebnega avtomobila. Tanjša sled iztekanja je bila vidna na dolžini 1,5 kilometra. V bližini teče potok Radulja. Gasilci PGD Trebnje so preventivno postavili pivnike, da bi preprečilo morebitno onesnaženje potoka.

‹ nazaj