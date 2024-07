posavje

Nadaljujejo rekonstrukcijo Lovske ceste

31.7.2024 | 08:20 | M. K.

Brestanica - V Brestanici nadaljujejo rekonstrukcijo Lovske ceste, potem ko so prvo fazo del končali junija lani. Pred mesecem dni so začeli obnavljati še polkilometrski odsek, dela pa naj bi končali v začetku poletja 2025. Pogodbena vrednost predvidenih del je nekaj več kot 486.000 evrov z DDV, so sporočili iz krške občine.

Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: MO Krško

Odsek Lovske ceste je bil v zelo slabem stanju, saj je bil asfalt močno mrežno razpokan, zaradi ozke ceste pa je bilo srečevanje vozil, zlasti tovornjakov in kombijev, precej oteženo, so zapisali na Občini Krško. Prav tako ob cesti ni bilo urejenih ustreznih površin za pešce, kar je dodatno ogrožalo prometno varnost, zlasti zaradi pomanjkanja ustrezne javne razsvetljave.

Cesta bo tako v sklopu rekonstrukcije dobila novo podobo. Po pojasnilih občine bodo poleg rekonstrukcije 499 metrov dolge in pet metrov široke ceste uredili enostranski pločnik za pešce v širini 1,5 metra. Postavili bodo armiranobetonski zid, obnovili vodovod, zaščitili in morda prestavili obstoječe vode gospodarske javne infrastrukture, uredili novo javno razsvetljavo ter postavili vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.

"Z izgradnjo in rekonstrukcijo ceste se bo bistveno izboljšala prometna varnost za vse udeležence v prometu, prenova pa bo omogočila tudi boljši in lažji dostop do gradu Rajhenburg," so prepričani na občini.

Sredstva za slabih pol milijona evrov vreden projekt bo zagotovila občina iz letošnjega proračuna in proračuna za leto 2025.

Gre sicer za drugo fazo rekonstrukcijo Lovske ceste, prvo so zaključili junija lani. Obsegala je izgradnjo javne poti med Brestanico in Dolenjim Leskovcem v dolžini nekaj več kot 420 metrov. Občina je v ta namen odkupila zemljišča, zrušila stanovanjski objekt, nato so cesto razširili, uredili odvodnjavanje meteornih in zalednih voda, zgradili nov pločnik z opornimi zidovi in uredili javno razsvetljavo ter podzemno infrastrukturo. Vrednost izvedenih del na tem odseku je znašala nekaj več kot 600.000 evrov.

