Na avtocesti padel Švicar; tudi do 4.500 € kazni za kurjenje odpadkov

30.7.2024 | 12:00 | M. K.

Včeraj nekaj pred 17. uro je, kot smo že poročali, na avtocesti pri avtocestnem postajališču Zaloke padel motorist. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 58-letni motorist iz Švice zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo, so sporočili s PU Novo mesto.

Motor 58-letnega Švicarja po padcu (Foto: PGE Krško)

Vlomi in tatvine

V Mrtvicah na območju Krškega je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v kmetijski objekt in ukradel 12 zajcev.

Med 27. 7. in 29. 7. je na Ljubljanski cesti v Novem mestu neznanec vlomil v poslovne prostore in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

V avto pralnici v Novem mestu so v minuli noči neznanci vlomili v avtomat in ukradli gotovino in žetone. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Pod vplivom psihoaktivnih snovi kričal in razgrajal

Policisti PP Brežice so v minuli noči posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Brežicah, kjer je 29-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom psihoaktivnih snovi, kričal in razgrajal. 29-letnik je udaril tudi 65-letnega moškega, ki ga je poskušal pomiriti, in ga lažje poškodoval. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kuril odpadke

Novomeški policisti so bili sinoči nekaj pred 22. uro obveščeni o zadimljenju in smradu v Brezju. Ugotovili so, da je 21-letni kršitelj ob bivalnem objektu kuril odpadke. Ogenj je pogasil, zaradi kršitve določil Uredbe o odpadkih pa bodo policisti zoper njega podali predlog drugemu pristojnemu prekrškovnemu organu.

Kurjenje odpadkov na prostem je prepovedano. Z globo od 500 do 4.500 evrov se za prekršek kaznuje posameznik.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Rakovec, Mihalovec, Slovenska vas, Loče, Jesenice, Kapele) včeraj prijeli 92 državljanov Sirije, 23 Afganistana, sedem državljanov Kitajske in Egipta, šest iz Bangladeša in Pakistana, pet državljanov Turčije, tri državljane Indije in Somalije, dva državljana Konga in Alžirije ter državljana Palestine in Libije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli štiri državljane Afganistana, dva iz Palestine in državljana Libije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 86 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 19. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

