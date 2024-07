kronika

FOTO: Nesreča motorista na AC

30.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 16.41 se je na avtocestnem odseku Smednik-Drnovo, občina Krško, zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč NMP Krško, ki so poškodovanega prepeljali v SB Brežice.

Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PGE Krško

Vodovodni ventil v okvari

Minulo noč ob 3.17 so gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem zaradi izliva vode zaprli glavni vodovodni ventil v okvari.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 5:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, TP PEKARNA ČRNOMELJ, TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Mladica 2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE, izvod 1. BORIČEVO-POZOR ELEKTRARNA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 1. PROTI PARADIŽU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MRŠEČA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 1. LEVSTIKOVA ULICA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bojsno nizkonapetostno omrežje Gornje Bojsno med 08:30 in 11:00 uro, na območju TP Metni vrh nizkonapetostno omrežje Lahovnik med 08:00 in 14:00 uro, na območju TP Loka nizkonapetostno omrežje Novo naselje pa med 08:00 in 14:00 uro.

