Vročina krompirjevcev ne ustavi

30.7.2024 | 13:20 | Lidija Markelj

Le kdo nima rad praženega krompirja?! Mnogi si zlasti nedeljskega kosila ne predstavljajo brez njega. Člani šentjernejskega Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi so verjetno še bolj navdušeni nad njim kot večina navadnih smrtnikov, saj se zelo trudijo za promocijo te jedi. Nedavno so ob postavitvi slovenske zastave v vinski gorici Vrbovci, ko se je temperatura povzpela krepko nad 30 stopinj Celzija, kljub vročini neumorno pražili čebulo ter kuhali, rezali in mešali krompir. Pohvala jedcev, ki so pokusili to njihovo specialiteto, je bila zanje najlepše darilo.

