dolenjska

FOTO: Bojan Križaj v čast domovini v Vrbovcih razvil slovensko zastavo

23.6.2024 | 11:30 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Vrbovci - V Vrbovcih, znani šentjernejski vinski gorici, je pri Selakovih, nedaleč stran od vinograda, kjer raste potomka trte z mariborskega Lenta, potomka najstarejše trte na svetu, te dni zaplapola slovenska zastava »velikanka«, na 17-metrskem drogu.

Janez Selak (na desni) je razvitje slovenske zastave v Vrbovcih zaupal Bojanu Križaju. Z veseljem je sprejel to častno nalogo.

Gospodar Janez Selak, ki velja ne le za velikega lokalpatriota, ampak tudi domoljuba, si je to že dolgo želel in skupaj s prijatelji in sorodniki je idejo uresničil prav pred letošnjim dnevom državnosti. »Naj nas ta zastava vse varuje in spominja, da smo Slovenci,« je dejal na krajši slovesnosti, ki so jo pripravili v krogu prijateljev.

Zastavo, ki so jo postavili na drog, kjer je nekoč ropotal klopotec in odganjal ptiče iz vinogradov – malce so ga podaljšali - je slovesno razvil alpski smučar Bojan Križaj, eden največjih športnikov nekdanje Jugoslavije. Ne slučajno.

Slovenska zastava je zaplapolala v vinski gorici Vrbovci.

Znani Gorenjec, ki je pred časom postal Ljubljančan, rad pride na Dolenjsko, pogosto tudi z motoristi Kluba Harley Davidson, saj so motorji njegov hobi. S Selakovimi že dolgo prijateljuje. Naveza je nastala preko družine Gorišek, iz katere prihaja lani preminuli častni občan občine Šentjernej Janez Gorišek, oče planiške velikanke, ter njegov sin Sebastjan.

Prisega v slovenščini

Častno nalogo pri zastavi so Šentjernejčani Bojanu Križaju zaupali zaradi njegove pokončne drže pred natanko štirimi desetletji, ko mu je na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984 kot glavnemu jugoslovanskemu kandidatu za medaljo pripadla čast zaprisege v imenu športnikov. Čeprav so organizatorji želeli, da jo pove v srbskem jeziku, se je odločil za slovenskega in kot je pri obujanju spominov povedal, je še danes na to zelo ponosen.

Ganjen med Šentjernejčani

Šentjernejski oktet je z domovinskimi pesmimi poskrbel za lepo vzdušje.

Med Šentjernejčani je bil dobesedno ganjen. Ko je poslušal priložnostni sestav trobilcev, pa zanosno zapete slovenske pesmi Šentjernejskega okteta in recitacijo Prešernove Zdravljice iz ust Janeza Selaka, je bil navdušen.

»Kar naježil sem se, tega res ne slišiš vsak dan, da bi se kar nekdo postavil pred ljudi in recitiral Zdravljico, razen dramski igralci. Tega je v mestih bolj malo, na vasi pa očitno še. Čestitam, da ste se zbrali in spoštujete naše slovenstvo,« je dejal zbranim Bojan Križaj in poudaril, da nas ne sme biti sram tudi na zunaj pokazati, kdo smo, zato naj slovenske zastave ne vihrajo le na športnih dogodkih, ampak tudi z naših domov.

Posebno zastavo prinesel župnik

Posebno zastavo je zbranim pokazal šentjernejski župnik g. Anton Trpin (na desni).

Novo zastavo v Vrbovcih je ob čestitki vsem ob državnem domovinskem prazniku blagoslovil šentjernejski župnik g. Anton Trpin. »Naj nas zastava opogumlja in osrečuje, da bi še bolj radi imeli svojo domovino in ji izkazali hvaležnost, čast in spoštovanje,« je dejal ter zbranim pokazal še eno drugo, posebno zastavo, ki ima vsaj za Šentjernejčane posebno zgodovinsko vrednost.

»To je prva slovenska zastava, ki je bila narejena v Šentjerneju in je stara prav toliko kot tista, ki je leta 1991 zaplapolana na Kongresnem trg v Ljubljani. Narejena je bila iz nekdanje zastave socialistične Republike Slovenije, ki je visela na stari kleti. Na tisti veličastni praznik smo želeli imeti svojo. Z zastave smo spraskali zvezdo, ter nanjo kar nalepili nov slovenski grb, ki ga je iz papirja izdelala sestra Karmen. Tako je tisti večer v Šentjerneju plapolala slovenska zastava in mnogi so se čudili, kje smo jo dobili. Shranjeno imam na posebnem, častnem mestu,« je povedal Trpin.

Pražen krompir kljub vročini ... Čestitke pridnim rokam!

»Ne sramujte se izobesiti zastave na naših domovih. Pokažite, da smo dobri in domoljubni ljudje,« je uradni del druženja, ki se je kljub vročini nadaljeval ob domačih dobrotah, zaključil šentjernejski župnik.

Gospodinje iz Društva kmetic Šentjernej so ponujale šentjernejske štrukeljčke, člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi so kljub vročini pripravili odličen "tenstan" krompir

‹ nazaj