Družinsko nasilje, veliko nesreč, še več vlomov in nekaj ognja

29.7.2024 | 12:40 | M. K.

Včeraj nekaj pred 22. uro se je zgodila prometna nesreča na hitri cesti pri Medvedjeku. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestili policistov je 46-letna voznica zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Huje poškodovano voznico in lažje poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so sporočili s PU Novo mesto.

Na avtocesti v ograjo

V petek nekaj po 11. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Dobruško vasjo in Novim mestom. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče in prav tako lažje poškodovano potnico v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Petkova nesreča na AC (Foto: FB PKD)

Plačala bosta tako povzročitelj kot kolesar

Prometna nesreča na Belokranjski cesti v Novem mestu se je v petek zgodila nekaj po 12. uri. Policisti so ugotovili, da je 40-letni voznik tovornega vozila s pripeto prikolico ob vožnji mimo oplazil krmilo kolesa, ki ga je vozil 30-letni kolesar. Ta je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi nepravilnega prehitevanja izdali plačilni nalog. Plačilni nalog bodo izdali tudi kolesarju, saj ni vozil po kolesarski stezi.

Povzročitelji nesreč pod vplivom alkohola

V petek okoli 19.30 je v kraju Ravni voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste, trčil v več stebričkov v vinogradu in pobegnil s kraja. Na podlagi opisa so policisti 70-letnega povzročitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,85 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V soboto dopoldne je v Šentjerneju 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega prehitevanja izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 20-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,52 miligrama alkohola (1,1 g/kg). Izdali mu bodo plačilni nalog.

V noči na nedeljo so policiste obvestili, da na Krasincu na območju PP Metlika reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu z mopedom. Policisti PP Metlika so opravili ogled in ugotovili, da je 62-letni voznik zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,11 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Dobil bo plačilni nalog.

Poškodovani obe voznici

V soboto nekaj po 6. uri je v naselju Grič na območju PP Sevnica 70-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje po levem smernem vozišču izgubila oblast nad vozilom in trčila 27-letno voznico, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Obe udeleženki sta se v nesreči lažje poškodovali. Povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Trk v naselju Grič (Foto: PGD Sevnica)

Padec mopedista

V soboto okoli 22. ure je v Krškem mopedist zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, na mopedu pa ni bilo registrske tablice. Sledi mu plačilni nalog.

Padel tudi kolesar

Krške policiste so včeraj okoli 12.30 obvestili, da reševalci oskrbujejo moškega, ki se je poškodoval pri padcu s kolesom. Ugotovili so, da je 53-letni državljan Hrvaške kolesaril iz smeri Planine proti Šutni. V ovinku je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Izrekli mu bodo globo.

Pridržali vinjenega voznika

Na območju Jedinščice so policisti PP Novo mesto v noči na nedeljo zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 29-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola (1,6 g/kg) so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovana potnica na štirikolesniku

Včeraj okoli 17. ure je 29-letni voznik vozil štirikolesnik po gozdni poti pri naselju Podgorje pri Sevnični. Na strmem in razmočenem terenu je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v jarek ter se prevrnil. Lažje poškodovano potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Prehiter

V petek nekaj po 7. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 196 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 66 km/h. 34-letnemu državljanu Srbije so zaradi kršitve izrekli globo.

Zaščitili žrtvi nasilja v družini in nasilnežema prepovedali približevanje

Trebanjski policisti so bili v petek obveščeni o nasilju v družini v zasebnem prostoru v Trebnjem, kjer je moški pretepel zakonsko partnerko in jo poškodoval. 33-letnemu nasilnežu so odvzeli prostost in ga pridržali. Žrtev so oskrbeli v zdravstvenem domu. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da moški že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad ženo. Izrekli so mu prepoved približevanja in o izrečenem ukrepu obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe in nasilja v družini.

V soboto okoli 18.30 so policiste obvestili, da v bolnišnici oskrbujejo poškodovano žensko, ki naj bi jo pretepel zakonski partner. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 31-letni nasilnež pretepel žrtev in jo s stolom udaril po glavi. Moški že dalj časa izvaja nasilje nad žrtvijo, jo pretepa, ponižuje in preganja iz skupnega bivališča. Osumljencu so izrekli prepoved približevanja, sledi ovadba.

Vlomi in tatvine

V Veliki Bučni vasi je v noči na petek nekdo skozi vrata vlomil v poslovne prostore prodajalne in odnesel prenosno blagajno z denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 5.000 evrov škode.

Med 18. 7. in 26. 7. je v kraju Gradnik na območju PP Črnomelj nekdo vlomil v počitniško hišo, pregledal prostore in ukradel štiri lovske puške in pištolo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V noči na petek je v Kostanjevici na Krki neznanec vlomil v gostinski lokal in odnesel več steklenic z alkoholnimi pijačami in menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 25. 7. in 26. 7. je na Šegovi ulici v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v osebni avtomobil. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na soboto je na Topliški cesti v Novem mestu neznanec vlomil v gostinski lokal in izmaknil tobačne izdelke. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Na območju Čateža ob Savi je v noči na nedeljo nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar.

Včeraj je med 14. in 15. uro na gozdni poti pri naselju Loška vas neznanec vlomil v parkiran osebni avtomobil in iz denarnice izmaknil denar. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov.

V minuli noči so na Seidlovi cesti v Novem mestu neznanci vlomili v skladišče prodajalne in ukradli več koles. Policisti so zavarovali območje, opravili ogled in nadaljujejo preiskavo.

Razgrajača pridržali

Policiste PP Brežice so v noči na nedeljo poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Stari vasi na Bizeljskem, kjer naj bi moški kršil javni red in mir. Takoj so se odzvali in ugotovili, da je 36-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, razmetaval in razbijal inventar in pohištvo. Ker ni upošteval ukazov policistov in se ni pomiril, so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Kuril odpadke

Šentjernejski policisti so bili včeraj popoldne obveščeni o kurjenju in zadimljenju v naravnem okolju na območju Dobruške vasi. Takoj so se odzvali in preverili okoliščine. Ugotovili so, da je 22-letni kršitelj na travniku ob bivalnem objektu kuril odpadke. Gasilci so požar pogasili, do ogrožanja objektov ni prišlo, prav tako ni nastala premoženjska škoda. Policisti bodo o kršitvi 22-letnika pristojnemu prekrškovnemu organu podali predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Požar na gostinski terasi

Sinoči nekaj pred 20. uro je zagorelo na terasi gostinskega lokala na Ljubljanski cesti v Novem mestu, pri Supernovi Mercator. Požar so gasilci omejili in pogasili, zgorel je senčnik in grm. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin požara. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Migranti

Policisti so med 26. 7. in 29. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Kapele, Slovenska vas, Brezje pri Veliki Dolini, Nova vas pri Mokricah) prijeli 240 državljanov Sirije, 77 Afganistana, 36 Egipta, 33 Bangladeša, 19 Turčije, 17 Pakistana, 15 Indije, 13 državljanov Nepala in Iraka, sedem iz Alžirije, šest Rusije, pet državljanov Šrilanke in Maroka, tri Gambije, dva državljana Jemna, Somalije in Palestine, državljana Senegala in Sudana. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Preloka, Zilje) so prijeli 15 državljanov Maroka, šest iz Afganistana, štiri državljane Somalije in Gambije, državljana Alžirije in Sudana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 26. 7. in 29. 7. posredovali v 278 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 777 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami, sedem nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 50. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

