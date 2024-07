dolenjska

FOTO: Konjeniki, vprege in nabadanje gombiškega očesa

29.7.2024 | 09:00 | Besedilo in fotografije: R. N.

Gombišče - Na Gombiščah je bilo včeraj kljub sončni pripeki zelo živahno. Tukajšnje konjeniško društvo je pripravilo tradicionalno konjeniško prireditev s tekmovanjem, ki je pritegnilo veliko obiskovalcev od blizu in daleč. Konjeniki so se najprej preizkusili v spretnostnem jahanju, nato je potekalo tekmovanje vpreg, na koncu pa so se pomerili še v spretnostnem nabadanju gombiškega očesa.

Tekmovalci so se pomerili v nabadanju gombiškega očesa.

Že petnajstič so se na Gombiščah zbrali številni konjeniki. Podžupan občine Trebnje Blaž Ovnik je pohvalil organizatorje, ki se vsako leto potrudijo pri pripravi te prireditve, ki je postala že tradicionalna. »Ko smo jo prvič pripravili, je šlo bolj za druženje s prijatelji konjeniki. Z leti je prireditev rasla, danes k nam prihajajo društva iz cele Slovenije. Vreme smo naročili, malo vroče je, ampak bomo zdržali,« je pred začetkom pestrega dogajanja povedala predsednica Konjeniškega društva Gombišče Metka Vavtar.

Predsednica Konjeniškega društva Gombišče Metka Vavtar

Vse skupaj se je začelo s povorko, sodelovalo je več kot 20 vpreg in več je bilo konjenikov. »Vedno rad pridem na Gombišče. V prvi vrsti gre za druženje, malo poklepetamo s prijatelji in si tudi ogledamo zanimivo tekmovanje,« je dejal Jože Hostnik, član sosednjega Konjeniškega društva Trebnje, ki je s seboj pripeljal še sina in vnuka.

Prireditveni prostor so kmalu zavzeli tekmovalci v spretnostnem jahanju. Pri preskakovanju dveh manjših ovir, slalomu, prehodu čez nekakšno zaveso in prestavljanju plastenke vode z enega mesta do drugega je največ spretnosti in usklajenosti s konjem pokazala Tinkara Šubelj iz Konjeniškega društva Sostro. Drugi je bil Blaž Kavčič (KK Žiri), tretji pa Jure Skubic (KD Višnja Gora).

Tinkara Šubelj je zmagala v disciplini spretnostno jahanje.

Podobna preizkušnja je čakala tudi konjenike z vpregami. Boštjan Bradač iz Suhe krajine je dejal, da je njegova stara že več desetletij, a še vedno je primerna za vožnjo. Z Juretom Skubicem sta bila na poligonu zelo hitra, morda celo nekoliko prehitra, saj sta konja podrla lesen drog, ki je držal slovensko zastavo in tako imenovano zaveso. Spretni organizatorji so bili očitno pripravljeni tudi na takšen scenarij, hitro so zavihali rokave in popravili vse skupaj, da se je tekmovanje lahko nadaljevalo.

Zelo dobro sta bila na poti tudi Nik Hrastar in Tilen Glavan. »Šlo je skoraj bolj, kot sva si zastavila. Konja Rambo in Vizir sta me odlično ubogala. Najbolj zahteven je prehod skozi to zaveso, kajti konji se malo ustrašijo, ker ne vedo, kaj jih čaka na drugi strani,« je povedal Tilen, ki se pogosto in rad udeležuje takšnih tekmovanj.

Zmaga v tej disciplini je ostala doma. Z vprego sta najboljši čas dosegla Jože Vidmar in njegova hčerka Zala (KD Gombišče), ki sta izkoristila poznavanje domačega terena. »Kaj pa vem, če je to kaj pripomoglo. Prej nisem nič vadil, tako kot vsi sem samo danes opravil eno poskusno vožnjo. Letos sem se udeležil nekaj podobnih prireditev in tam nabral nekaj izkušenj. Sicer pa konji večino odpeljejo sami, ti ga moraš samo nadzorovati. Seveda je luštno zmagati doma, najbolj pa sem vesel, če se nikomur nič ne zgodi in da se je zbralo toliko ljudi,« je povedal Jože Vidmar, gonilna sila prireditve.

Jože Vidmar s hčerko Zalo je bil najboljši v tekmovanju vpreg.

Drugo mesto so si razdelili Tilen Glavan in Nik Hrastar ter Tim Muzga in Gregor Tekavčič (KD Velike Lašce). Kot zanimivost naj povemo, da sta obe dvojici tako v prvi kot dodatni vožnji za drugo mesto dosegli enak čas.

Iz udobne sence so obiskovalci z zanimanjem spremljali tudi tekmovanje v nabadanju gombiškega očesa. Pomerilo se je precej tekmovalcev, največ točk pa je po seštevku dveh serij zbral Blaž Kavčič s konjem Vihro. Drugi je bil Anže Bradač z Bibo, tretji pa Tilen Glavan z Jackie.

‹ nazaj