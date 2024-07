posavje

Nova OŠ Ane Gale pripravljena na novo šolsko leto

25.7.2024 | 10:30 | M. K.

Sevnica - Gradnja nove OŠ Ane Gale Sevnica je potekala od leta 2022. Projekt gradnje šole v pogodbeni vrednosti 4.031.260 evrov sta sofinancirala Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Eko sklad. Gradbena dela je opravil krški Kostak, notranjo opremo za šolo v pogodbeni vrednosti 229.342 evrov pa je izdelalo podjetje Lesing iz Kočevja.

Foto: Občina Sevnica

V prvi polovici letošnjega leta so bila gradbena dela končana, nato je sledilo opremljanje notranjih prostorov. Selitev v novo šolo že postopoma poteka, letošnji prvi šolski dan bodo tako učenke in učenci OŠ Ane Gale Sevnica že preživeli v novih prostorih, so sporočili s sevniške občine.

Nov šolski objekt je umeščen ob Vrtcu Ciciban Sevnica, Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in Športni dvorani Sevnica. Z delno rušitvijo in rekonstrukcijo stavbe vrtca se je sprostil prostor za gradnjo novega objekta ter dozidavo in združitev z objektom vrtca. Nova šola je velika 1.227,40 m2.

V šolskem letu 2024/2025 se bo na OŠ Ane Gale Sevnica vpisalo 6 novih otrok, skupno bo pouk na šoli obiskovalo več kot 30 učenk in učencev.

Z mislijo na potrebe otrok

V pritličju je 6 predmetnih učilnic, med njimi učilnici za tehnični in likovni pouk ter telovadnica s pripadajočimi prostori. V osrednjem delu pritličja je šolska jedilnica s pultom za izdajo hrane in kuhinjo za pripravo obrokov. V pritličju je urejeno tudi t.i. učno stanovanje, ki je podobno pravemu stanovanju in je namenjeno učenju samostojnosti.

V nadstropju so dodatne predmetne učilnice in učilnica za gospodinjski pouk z najsodobnejšo gospodinjsko opremo. Urejena je tudi knjižnica s kotičkom za branje. V nadstropju so tudi zbornica in drugi prostori za učitelje. Etaži sta povezani s stopniščem in dvigalom.

V obeh etažah je več sanitarij, ki so prilagojene glede na raznolike potrebe otrok, ki obiskujejo OŠ Ane Gale Sevnica. Ustrezno število in ustrezna velikost teh prostorov bo zagotovo ena bolj pomembnih sprememb, saj so bili otroci v stari šoli omejeni na uporabo zgolj enih sanitarij.

Spremljevalni in sosednji objekti

Ob gradnji osnovnega objekta so bili urejeni tudi spremljevalni objekti, in sicer nadstrešnica ob šolski kuhinji in hladilnica za Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica ter nadstreška s skladiščem za Športno dvorano Sevnica. Ob ureditvi okolice so bila urejena dodatna parkirna mesta, tako na ploščadi pri športni dvorani, kot tudi v neposredni bližini glavnega vhoda v šolo, kjer so parkirna mesta namenjena tudi polnjenju električnih avtomobilov.

Številne ureditve šolskih stavb

Občina Sevnica je ena redkih slovenskih občin, ki je v zadnjem obdobju zgradila novo šolo za otroke s posebnimi potrebami, ob tem dodajajo v Sevnici. Objekt je izjemnega pomena, saj bo poleg zagotovitve ustreznih prostorov za izvajanje prilagojenih izobraževalnih programov otrokom in mladim s posebnimi potrebami zagotovil boljše in prijaznejše pogoje za vključevanje v družbo in lokalno okolje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Sicer je bilo v sevniški občini v zadnjih desetih letih na novo zgrajenih oziroma dograjenih več vzgojno-izobraževalnih objektov, trije najzahtevnejši projekti so bili gradnja nove osnovne šole v Tržišču, gradnja novega prizidka Vrtca Ciciban Sevnica in gradnja novega prizidka Osnovne šole Blanca. Zdaj je v načrtu gradnja nove šole v Krmelju, kjer je načrtovana ureditev kompleksa za šolsko in predšolsko vzgojo na eni, skupni lokaciji.

‹ nazaj