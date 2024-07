šport

Jakob Čebašek okrepil Krko

25.7.2024 | 08:15 | M. K.

Novo mesto - Slovenski košarkar Jakob Čebašek je novi član Krke, je novomeški klub zapisal v sporočilu za javnost. Triintridesetletni občasni slovenski reprezentant je v minuli sezoni branil dres beloruskega Minska.

Jakob Čebašek (Foto: BC Minsk)

"S prihodom Jakoba Čebaška naša ekipa dobiva karakternega košarkarja, izkušnje in mirnost, tudi v zahtevnih trenutkih, kar je Jakob v svoji karieri že večkrat dokazal in potrdil," je ob podpisu pogodbe dejal direktor kluba Jure Balažić.

"Krka je vedno slovela kot organiziran in resen klub, zato sem brez pretiranega razmišljanja vabilo sprejel in postal član. V ekipo Krke prinašam izkušnje, energijo in veliko željo po doseganju pozitivnih rezultatov. Navijačem sporočam, da nas podpirajo v čim večjem številu in naj nam stojijo ob strani," pa je povedal Čebašek.

Dva metra visoki košarkar, ki se najbolje znajde na krilni poziciji, je športno pot začel v Ljubljani pri ekipi Parklji. Leta 2014 se je preselil v Maribor, nato pa igral še za Elektro Šoštanj, Zlatorog Laško in Hopse Polzelo. Med letoma 2017 in 2019 se je prvič preizkusil v tujini - v Belgiji je bil član ekip Liege Basket in Kangoeroes Basket Mechelen.

Po vrnitvi v Slovenijo je nosil dres Primorske in Šentjurja, zatem pa znova odšel na tuje v Italijo (Trst), Romunijo (Dinamo Bukarešta in Constanta), Belgijo (Leuven Bears) in nazadnje v Belorusijo, kjer je z Minskom postal državni prvak.

V minuli sezoni je nastopil še v regionalni ligi VTB, kjer je odigral 39 tekem. V 24 minutah in pol na tekmo je v povprečju beležil 8,4 točke, 3,7 skoka in 1,2 podaje, izza črte za tri točke je metal 40-odstotno. Čebašek ima tudi reprezentančne izkušnje, v dresu Slovenije je zbral 77 nastopov in bil leta 2021 četrti na olimpijskih igrah.

