FOTO&VIDEO: Nizek vodostaj botroval poginu rib; v sobi zaklenjen otrok

23.7.2024 | 18:45 | M. K.

Danes nekaj minut po 11. uri so črnomaljski gasilci z regijskega centra za obveščanje Novo mesto prejeli poziv, da so na sotočju Dobličice in Lahinje oljni madeži, smrad in poginule ribe.

Operativna enota PGD Črnomelj se je takoj odzvala na klic in preverila stanje na terenu. Ugotovili so, da oljnih madežev ni, smrad in poginule ribe pa so tik pred mostičkom zaradi nizkega vodostaja reke in posledično slabega pretoka vode. Razžagali in odstranili so nekaj vej ter omogočili, da lahko voda teče nemoteno. Velikega pretoka kljub temu ni, saj je vodostaj dokaj nizek in kakšno deževje bi bilo več kot dobrodošlo, so zapisali na radiu Odeon, od koder so tudi pričujoče fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) in video zapis (spodaj pod tekstom).

Gasilci do otroka in poškodovane

Ob 8.53 sta na Knezovi ulici v Novem mestu gasilca GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprla vrata sobe v stanovanjski hiši, v kateri je bil zaklenjen otrok.

Ob 11.08 pa so v ulici Drganj dol v Semiču gasilci PGD Kot-Brezje vstopili skozi okno v kopalnico stanovanjske hiše, v kateri je bila poškodovana oseba, odklenili vrata ter omogočili vstop reševalcem. Poškodovano so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbeli na kraju ter jo odpeljali v SB Novo mesto.

