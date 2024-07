družabno

Doktorica obramboslovja

23.7.2024 | 13:20 | Renata Mikec

Teodora Tea Ristevska Skušek, ki jo je želja po znanju iz Makedonije pripeljala v Ljubljano, ljubezen pa naprej v Sevnico, je po novem doktorica znanosti. Po opravljenem magisteriju iz politologije na Univerzi sv. Cirila in Metoda v Skopju ter drugem magisteriju iz evropskih študij na Univerzi v Ljubljani se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Fakulteti za družbene vede in pred dnevi z doktorsko disertacijo Dilema med varnostjo in svobodo na primeru vojne proti terorizmu končala študij. Pod mentorstvom prof. dr. Iztoka Prezlja je preučevala razmerje med varnostjo in svobodo v vojni proti terorizmu, s poudarkom na ZDA. Raziskovanje bo njeno delo tudi v prihodnje, in sicer v Obramboslovnem raziskovalnem centru in v delovni skupini ULTRA, ki sodi pod okrilje FDV. Veseli se tudi možnosti sodelovanja pri mednarodnih raziskovalnih projektih na temo ključnih izzivov našega časa, s poudarkom na trenutnih globalnih krizah. Svoje znanje aktivno prenaša na študente, saj v programu obramboslovja in varnostnih študij sodeluje pri poučevanju treh predmetov.

Prelepo Teo poznamo tudi kot ženo mednarodno uveljavljenega akademskega slikarja iz Sevnice Nika Anikisa, s katerim zadnja leta živita v Ljubljani. Zdaj, ko je njen doktorat »pod streho«, bo v ospredje postavila družino in hobije. Za našo rubriko je povedala: »Navdušujem se nad fotografijo, z možem obožujeva ferate, pohodništvo in raziskovanje skritih kotičkov, med najinimi načrti pa so tudi slikarski izleti v slovenske Alpe. Zagotovo bom tudi veliko brala, predvsem knjige, ki so že dolgo na mojem seznamu, in se posvečala meditaciji in drugim sprostitvenim dejavnostim, ki negujejo dušo.«

