kronika

Avtobus obstal na brežini

23.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 18.58 je v naselju Paha, občina Novo mesto, obstal avtobus na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so ga s tehničnim posegom prestavili nazaj na cesto in ga pregledali, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasili avto

Ob 13.34 je na cesti v ulici Pod Gradom v Trebnjem gorelo osebno vozilo v predelu izpušnega sistema. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto požara, pogasili požar in ohladili katalizator.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 9:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, na izvodu DOL. DOBLIČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGRAD;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE, izvod 1. BORIČEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJE LAKNICE, TP LAKENCE;

- od 8:30 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA2 1996;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE2.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice na območju TP Kompolje vas nizkonapetostno omrežje Gasilski dom med 08:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico na območju TP Senovo Kolonija med 08:00 in 14:00 uro ter na območju TP Smečice, Veliki trn 2 med 08:00 in 14:00 uro.

