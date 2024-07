šport

Kopica medalj na Pokljuki

21.7.2024 | 10:30 | M. M.

Novo mesto - Na Pokljuki je včeraj potekala 11. Velika nagrada Občine Gorje, na kateri so nastopile vse mlajše selekcije kolesarskega kluba Adria Mobil. Novomeški kolesarji so osvojili eno srebrno in pet bronastih medalj ter še nekaj uvrstitev med najboljših deset.

Med mladinci so se Novomeščani razvrstili od drugega do petega mesta. (Foto: Peter Ribič)

Izidi:

Dečki C: 3. Anže Mede, 5. Nik Pust, 7. Žan Janc

Dečki B: 3. Tai Čebular Kidrič

Deklice A: 4. Neža Rezelj

Ml. mladinci: 3. Mai Prevejšek

Ml. mladinke: 3. Stella Lindič

St. mladinci: 2. Tim Mervar, 3. Nik Golob, 4. Tristan Ketiš, 5. Kevin Enrique Roa Chitiva, 8. Žan Lopatič

‹ nazaj