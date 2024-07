kronika

Pokrili streho po udaru strele

20.7.2024 | 18:50 | M. K.

Danes ob 9.08 so gasilci PGD Telče v naselju Otavnik, občina Sevnica, zasilno prekrili približno tri kvadratne metre poškodovane strehe na stanovanjskem objektu po udaru strele. Na srečo zagorelo ni.

Nad sršenje gnezdo

Ob 7.50 so gasilci PGD Obrežje v naselju Mala Dolina, občina Brežice, odstranili sršenje gnezdo s stanovanjskega objekta.

Tako zaščiteni gredo gasilci nad sršenja gnezda (Foto: arhiv; PGD Obrežje)

Prometna nesreča

Ob 17.11 se je zgodila prometna nesreča v Veliki vasi pri Krškem, udeleženi sta bili dve osebni vozili. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče.

Požar na elektro omarici

Ob 9.30 so gasilci PGD Telče v naselju Otavnik, občina Sevnica, pogasili požar na elektro omarici in preprečili širitev ognja na leseni objekt.

Gorela suha trava

Ob 6.01 je v bližini Sel pri Otovcu, občina Črnomelj, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Talčji Vrh so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Gasilci do obolelega

Ob 11.58 so gasilci PGD Sevnica v Krmelju s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala obolela oseba.

V nedeljo brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v nedeljo, 21. 7. 2024:

- od 6:00 do 7:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINSKA KLET;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KERROCK, TP KOMET, TP NOVOLES ROSALNICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PORODNIŠNICA;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC BRŠLJIN;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC ČEŠČA VAS;

- od 10:30 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠČA VAS, TP ZALOG VAS, TP ZALOG, TP GC ZALOG, TP ČISTILNA NAPRAVA STRAŽA, TP SELA PRI STRAŽI, TP HRUŠEVEC.

