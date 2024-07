družabno

Motoristi ob obali Gardskega jezera

18.7.2024 | 13:30 | Renata Mikec

Foto: Rajko Zupančič

Člani in članice Moto kluba Novo mesto so med nedavnim štiridnevnim popotovanjem v Dolomite raziskovali tudi vršace okoli Gardskega jezera in brusili gume na vijugastih cestah, ob tem pa uživali v panoramskih razgledih na Gardsko jezero. Med drugim so se povzpeli na 2.218 m visok Monte Baldo, ki je najvišji vrh grebena. Razkriva prelep pogled na kar 12 dvotisočakov pa tudi na jezero Garda in daleč v dolino. Pot jih je vodila še v slovito italijansko smučarsko središče Madonna di Campiglio. Motoristična karavana je zatem odšla v dolino, k obali jezera, ki so jo v celoti prevozili. Najprej so se ustavili v mestu Limone sul Garda in obiskali plantaže citrusov, si ogledali bližnje jezero d’Idro, nad katerim se vzpenja prelepa ferata Sasso, in pot nadaljevali še v Sirmione, mesto ob Gardskem jezeru, kjer je osupljivo lep plavajoči grad Scaligero (na fotografiji).

Umeščen je na ozek polotok, »pred vsiljivci« pa ga varuje dvižni most. Dih jemajoč pogled z vrha gradu razkriva čudovito panoramo mesta Sirmione in pokrajine, ki obdaja Gardsko jezero. Navdušili so jih tudi srednjeveško mestece Malcesine in mesti Nago-Torbole in Riva del Garda na severni obali Gardskega jezera. To jezero je največje v Italiji, njegova največja globina kristalno čiste vode pa znaša 346 metrov. 16 motoristov Moto kluba Novo mesto je bilo nad naravnimi lepotami in čistočo italijanske pokrajine ob slovitem jezeru navdušenih, predvsem ženski del karavane pa je občudoval bogate zasaditve cvetja in okrasnega drevja.

‹ nazaj