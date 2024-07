bela krajina

Tudi v Metliki o romskih vprašanjih

18.7.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Foto: Ministrstvo za notranje zadeve

Metlika - Predstavniki države so se na temo vprašanj, povezanih z romsko skupnostjo, včeraj mudili tudi v Metliki. Obiskala jo je državna sekretarka ministrstva za notranje zadeve Helga Dobrin skupaj s predstavniki ministrstev za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za pravosodje ter za vzgojo in izobraževanje na povabilo županje Martine Legan Janžekovič.

Kot je povedala županja, ima sobivanje z Romi v njihovi občini dolgo tradicijo, tri ali štiri desetletja nazaj je bilo to sodelovanje zgledno, zdaj pa se po njenih besedah pojavljajo nove generacije, v katerih so posamezniki, ki so vedno bolj predrzni in agresivni.

Kot je Dobrin povedala po sestanku, so predstavili nekatere možne rešitve za izboljšanje stanja, še naprej pa nameravajo vse pristojne resorje spodbujati tudi za pripravo zakonodajnih sprememb, ki bi lahko prinesle sistemske rešitve.

Ob tem je dodala, da policija svoje delo opravlja in ga bo opravljala še naprej, tako da je varnost lokalnemu prebivalstvu zagotovljena. Tudi včeraj so se nekajkrat pojavljali pozivi k samorganiziranju na tem področju. "To vsekakor odsvetujemo, saj se ljudje lahko tako spravijo v neugoden položaj in na koncu sami nosijo posledice," je posvarila in ljudi pozvala, naj zaupa policiji, ki po njenem dobro opravlja svoje delo.

Županja Legan Janžekovič pa je poudarila, da je predvsem treba zagotoviti enakost pred zakonom vseh, ne glede na to, ali gre za pripadnika večinskega prebivalstva ali romske skupnosti.

Glede predlaganih rešitev je dejala, da gredo nekatere v smeri novih spodbud za obiskovanje šol, a se te v preteklosti po njenem niso izkazale kot dobra rešitev in tudi zdaj dvomi v njihov uspeh.

