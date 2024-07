dolenjska

Več policije na terenu, storilce naj doleti kazen

18.7.2024 | 07:50 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Škocjan - Na povabilo škocjanskega župana Jožeta Kaplerja se je včeraj popoldne v Škocjanu mudil notranji minister Boštjan Poklukar skupaj z vodstvom slovenske policije ter PU Novo mesto. Razlog je znan – romska problematika, ki se je v zadnjem času znova povečala.

V zadnjem mesecu se je namreč v tem koncu Dolenjske zgodilo kar nekaj incidentov, v katere so bili vpleteni Romi in zaradi njihove naraščajoče nestrpnosti, nasilja in kriminala ima civilno prebivalstvo vsega dovolj. Prestrašeni so in obupani, želijo si le varnosti in miru.

Včeraj je občino Škocjan zaradi romske problematike obiskal notranji minister Boštjan Poklukar (drugi z leve). Na njegovi levi župan Jože Kapler, na njegovi desni pa direktor PU Novo mesto Igor Juršič ter generalni direktor Slovenske policije Senad Jusić.

Minister občanom: obveščajte policijo

Minister Boštjan Poklukar, ki je na sestanku prisluhnil oškodovanim občanom, med katerimi je spregovoril tudi nedavno napadeni podjetnik Gorazd Benčina iz Hudenj, ter škocjanskim občinskim svetnikom, je zagotovil okrepitev policijske aktivnosti na tem območju poleti, enako pa bodo nadaljevali tudi jeseni.

Že sedaj je policija v občini Škocjan in na območju Policijske uprave Novo mesto nekoliko bolj dejavna, je dejal minister ter nadaljeval: "Jasno sem povedal županu in občinskim svetnikom, da morajo občani kazniva dejanja ter vsa sumljiva in odklonska ravnanja prijavljati policiji na številko 113, saj ta le tako lahko učinkovito izpelje preiskavo dejanj. Brez informacij ne moremo delovati," je dejal Poklukar, ob tem pa zagotovil, da je policija vselej odzivna ter profesionalna. Škocjančani so tudi pohvalili njeno delo, a dodali, da čeprav policija reagira, redko pride do uspešnega sodnega epiloga zaradi storjenih kaznivih dejanj.

Septembra medresorska skupina

Minister Poklukar pozdravlja direktorja PU Novo mesto Igorja Juršiča.

Na sestanku z ministrom so se dogovorili, da bo na Občini Škocjan jeseni potekal sestanek s člani vladne medresorske delovne skupine za obravnavo romske problematike, ki jo vodi državna sekretarka Helga Dobrin, kot se je to včeraj zgodilo tudi v Metliki.

»Vse z namenom, da predstavniki pristojnih resorjev predstavijo svoje delo in odgovorijo na vprašanja. Tudi danes so bila številna vprašanja in pobude naslovljena name kot ministra za notranje zadeve, ki niso samo v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, ampak se nanašajo tudi na ostale resorje. Te pobude bom prenesel pristojnim ministrom,« je dejal Poklukar in pozval občane, da na telefonsko številko 113 prijavljajo vsa kazniva dejanja, odklonska in sumljiva ravnanja dejanja ter tako posredujejo informacije, ki jih policija potrebuje za hitro ukrepanje: »Brez informacij policija težje preiskuje kazniva dejanja in je učinkovita.«

»Verjamem, da bodo kazniva dejanja, ki so se zgodila tukaj, preiskana in bodo dobila svoj epilog na sodišču," je dodal notranji minister.

Župan: nujen epilog na sodišču

Jože Kapler pričakuje, da se bo po sestanku romska problematika v občini začela intenzivneje reševati.

Škocjanski župan Jože Kapler je po sestanku povedal, da so veseli obiska ministra, saj jim to dokazuje, da v stiski Škocjančani niso ostali sami in da zaskrbljujoče stanje pri njih razumejo. Predstavnikom države so skušali prikazati aktualno stanje duha v občini, ki je tudi posledica zadnjega obdobja. "Vsi se strinjamo, da nasilje nima mesta pri nas, kot tudi ne v Sloveniji nasploh, zato je tu potrebna ničelna toleranca," je bil jasen.

Poudaril je tudi, da vsi Romi niso enaki, »je pa določena skupina, ki se tedensko ponavlja in temu bo treba narediti konec. Danes so bile dane zaveze in obljube, da bo doslednost, da bodo ukrepi sprocesirani in da bo to zagotavljalo določeno varnost vseh občanov," je poudaril Jože Kapler in dodal, da vsi pričakujejo, da bodo storilci kaznivih dejanj na sodiščih dočakali kazen, kar bo tudi sporočilo ostalim potencialnim kršiteljem zakonov, kaj je v družbi dovoljeno in kaj ne. Dejal je tudi, da se večja prisotnost policije v zadnjem času že kaže za koristno.

Romskega predstavnika ni bilo

Občanka Šentjerneja je v teh dneh doživela neprijetno presenečenje - skupina Romov je vlomila v avto, razbila šipo ... Zgodba, ki je v dolenjskih krajih žal del vsakdana.

Žal se sestanka z ministrom kljub vabilu ni udeležil noben predstavnik romskega naselja Dobruška vas in vsi upajo, da bo naslednjič drugače, saj da je treba rešitve za težave iskati skupaj z Romi. Dva predstavnika se udeležujeta sestankov občinske komisije za reševanje romske problematike.

Mnogi Romi so neproblematični in želijo, da se stanje spremeni, saj situacija v naselju tudi zanje ni vzdržna. Vsaj tri četrtine Romov si npr. želi zapustiti romsko naseljene in župan pravi, da ima dnevno takšne klice. Občina jim bo po svojih močeh pomagala.

»Jasno je, da nekateri posamezniki mečejo slabo luč na vse Rome,« je še dejal in omenil še en vidik - pri več incidentih gre za dejanja posameznih mladoletnih Romov, starih od 13 do 17 let. Tu bi moral bolj ukrepati CSD oz. ministrstvo za delo, saj je najslabše sporočilo, da se kljub ponavljajočim incidentom in kriminalu storilcu ne zgodi nič, in vse gre enako naprej, je dejal. Zato je tudi notranji minister Boštjan Poklukar pozval k strokovnemu razmisleku o morebitnih prilagoditvah zakonodaje na tem področju.

Občani upajo, da ne bodo ostalo le pri obljubah

Janez Lekše, občinski svetnik ter predstavnik krajanov

V Škocjanu upajo, da ne bo vse ostalo le pri obljubah, da bodo na septembrskem sestanku medresorske skupine dobili odgovore še na mnoga vprašanja in da se bodo problemi, ki so zagotovo večplastni, končno začeli reševati.

Kot je dejal predstavnik krajanov in občinski svetnik Janez Lekše, so na sestanku ministra seznanili z realnim stanjem, »sestanek pa ni bil namenjen proti Romom, ampak proti nedelovanju vlade in pristojnim ministrstvom, da le začnejo delati. Ne zahtevamo represije nad Romi, ampak da se vse državljane obravnava enako, da se vsem zagotovijo temeljne pravice in svoboščine.«

»Uresničitev sklepa, ki smo ga sprejeli na sestanku vaške skupnosti Grmovlje, Dobrava pri Škocjanu in Tomažja vas, da se nemudoma zagotovi varnost v naših krajih v občini Škocjan in se skliče sestanek medresorske skupine po parlamentarnih počitnicah, nam je minister zagotovil. Policija je tudi zagotovila, da bo poskrbela za varnost v njihovi pristojnosti,« je povedal Lekše.

Ministru pa so krajani tudi jasno povedali, da če se v doglednem času ne bo zgodilo nič, razmišljajo o državljanski nepokorščini, čeprav si tega ne želijo. »Nekako nas morate slišati in spoznati, kaj se dogaja pri nas. Danes pri nas in v sosednjih občinah, pri za vas morda »nepomembnih ljudeh«, ampak že jutri se lahko zgodi tudi v Ljubljani ali drugje in morda bo takrat že prepozno,« so ministru zapisali v pismu.

