dolenjska

''Ura ni pet do dvanajstih, ampak pet čez dvanajst''

12.7.2024 | 10:35 | Besedilo in foto: M. Ž.

Grmovlje - Potem ko so se zaradi naraščajoče predrznosti, nasilja in kriminala posameznih Romov oziroma skupin Romov v občini Škocjan na izredni seji minulo sredo sestali občinski svetniki, je sestanek sinoči organizirala še vaška skupnost Grmovlje, ki po svojim okriljem poleg Grmovelj združuje še Hudenje, Dobruško vas in Doljno Staro vas, ter nanj povabila še vaščane iz vaških skupnosti Dobrava pri Škocjanu in Tomažja vas.

V gasilskem domu v Grmovljah se je sinoči zbralo preko 50 vaščanov različnih vasi, seveda je prišel tudi župan Jože Kapler.

V novem gasilskem domu v Grmovljah se je zbralo preko 50 vaščanov, ki so soglasno sprejeli sklep, da odgovorni v državi nemudoma zagotovijo varnost v njihovih vaseh in celotni občini Škocjan. Z njim bodo z vsemi obrazložitvami in tudi ustnimi orisi posameznih dogodkov seznanili ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja ob njegovem prihodu v Škocjan, ki je napovedan za 17. julij. Ob tem hkrati pričakujejo oziroma zahtevajo, da minister poda neke zaveze, da se jih zapiše in nato tudi uresniči.

Predsednik vaškega odbora Janez Lekše

»Ura ni pet do dvanajstih, ampak pet čez dvanajst. Veliko je neljubih dogodkov, ki so se zgodili, veliko je bilo že napisanega, učinka pa nobenega,« je poudaril predsednik vaškega odbora Grmovlje Janez Lekše in dodal, da sinočnji sestanek ni bil proti Romom, saj so problematični posamezniki in ne celotna romska skupnost, ampak proti nedelovanju vlade in neodzivnosti pristojnih ministrstev, poziv, da ukrepajo. Prav tako, kot je dejal, bodo ministra Poklukarja pozvali, da jim pomaga organizirati skupni sestanek ministrstev za vzgojo in izobraževanje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pravosodnega ter notranje zadeve v Škocjanu po parlamentarnih počitnicah, da se zadeve začnejo skupno reševati.

In kaj če se v nekem doglednem času ne bo na tem področju zgodilo nič? Cilj je eden, in sicer, da država začne reševati nastalo situacijo, je dejal Lekše. Če se stvari ne bodo premaknile, se bodo zagotovo na sestanku srečali občani iz celotne občine, zbrani so razmišljali tudi o državni nepokorščini. »Sami si slednjega ne želimo, saj vemo, kaj vse potegne za samo, a če se pereča problematika ne bo začela reševati, lahko pride tudi do tega. Nekako je potrebno Ljubljano, državo opozoriti, kaj se pri nas dogaja,« je poudaril. Porajale so različne ideje – od zapore krožišča v Dobruški vasi do zapore avtoceste, pa da bi porušili kakšen most v vasi ali za ves promet zaprli kakšno cesto.

Napadli lastnika avtoodpada

Povod za sklic sinočnjega sestanka bil predvsem sobotni večerni dogodek, ko je skupina treh Romov napadla vaščana Hudenj, pa tudi obisk notranjega ministra prihodnji teden. Tarča je bil podjetnik Gorazd Benčina, ki ima avtoodpad. Okoli pol enajstih zvečer se je s soprogo v avtu peljal od doma proti romskemu naselju Dobruška vas, ko je ob potoku Radulja opazil luči in upočasnil vožnjo.

Podjetnik Gorazd Benčina je bil v soboto zvečer tarča napada skupine Romov.

»Bil sem 20, 30 metrov pred njim, ko je iz stranske makadamske ceste avto prišel na glavno cesto in se je zaletel v zadnji del mojega vozila. Ustavil sem na bankini, iz avta pa sta skočila dva Roma, eden je v eno roko vzel puško, z drugo pa udaril po steklu mojega avtomobila in mi jo pokazal. Ni namenil vame, ampak mi je pokazal, da ima orožje in da ima moč,« je pripovedoval. Ko je drugi Rom s svetilko posvetil v avto in videl, da poleg njega sedi njegova žena in da je imela telefon v rokah, sta se umaknila nazaj v avto. »Ampak to ni bilo dovolj, še enkrat so se zaleteli v zadnji del mojega vozila in ga potiskali kakšnih pet metrov naprej, tako da so me povsem zrinili s ceste. Potem so se odpeljali mimo, tisti, ki je sedel na zadnjem sedežu, mi je še 'pomahal' s pestjo.«

V vsej tej grozi je bil zadovoljen, da takrat v avtu z njima ni bilo otrok, s soprogo sta bila močno pretresena še dva dni po dogodku.

