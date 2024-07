kronika

Vroče tudi v Hudenjah - vanj trčili, nato grozili

9.7.2024 | 14:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: arhiv DL

Hudenje - V soboto zvečer naj bi skupina Romov napadla občana Hudenj, ki ima pri tamkajšnjem mostu avto odpad. Kot smo neuradno izvedeli, so se sprva s svojim vozilom zaleteli v vozilo oškodovanca, zatem pa kazali puško in udarjali pa avtomobilskem steklu. Med domačini je slišati, da je bila skupina na krivolovu in naj bi si z grožnjami skušala zagotoviti molk občana.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU Novo mesto)

Za uradno pojasnilo incidenta smo se obrnili na Policijsko upravo Novo mesto. »V soboto, 6. julija, smo bili obveščeni o dogodku v kraju Hudenje. Po prvih zbranih obvestilih naj bi neznani voznik osebnega avtomobila brez nameščenih registrskih tablic trčil v avtomobil oškodovanca. Po trčenju naj bi neznanec izstopil iz vozila in z roko udaril po vozilu oškodovanca, v drugi roki pa naj bi držal orožje. Policisti PP Šentjernej so opravili ogled in zavarovali najdene sledi. V dogodku ni bilo poškodovanih, intenzivna policijska preiskava in aktivnosti za izsleditev osumljenca pa še potekajo. Policisti ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja grožnje, o vseh ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo. Ostalih podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati,« pojasnjujejo na PU Novo mesto.

Sestanek in obisk ministra

Ker je dogodkov, povezanih s predrznostjo in nasilništvom nekaterih Romov, v zadnjih tednih vse več, so se vaščani Hudenj, Drobruške vasi, Grmovelj in Stare vasi dogovorili za sestanek vaške skupnosti Grmovlje, nanj pa povabili tudi vaščane iz vaških skupnosti Dobrava in Tomažja vas. Sestanek bo v četrtek, 11. julija, ob 20. uri v novem gasilskem domu v Grmovljah. Spregovorili bodo o težavah pri sobivanju z Romi, se pogovorili o posameznih primerih in sprejeli sklepe, ki jih nameravajo predstavili notranjemu ministru Boštjanu Poklukarju ob obisku v Škocjanu - ta je napovedan za 17. julij ob 13. uri.

