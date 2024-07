šport

V ruskem Sočiju verjetno ne bo ostal

14.7.2024 | 16:00 | Rok Nose

Slovenski nogometni reprezentanci je malo zmanjkalo, da bi se na evropskem prvenstvu v Nemčiji uvrstila med najboljših osem ekip. V obrambi naše izbrane vrste je navduševal Vanja Drkušić iz Šmarjeških Toplic, ki je z nepopustljivostjo v obup spravljal svetovne nogometne zvezdnike. 24-letnik, ki je v prejšnji sezoni igral v ruskem Sočiju, je odlično izkoristil svojo priložnost, po prihodu domov pa si vzel čas in obiskal nogometni tabor novomeškega kluba Krka. Mladi nogometaši so bili presrečni, da so se na umetnem igrišču ob stadionu Portoval lahko družili z enim od junakov Kekove čete, ki si je z veseljem vzel čas, da se jim je podpisal na športne copate, drese, majice, zastave.

Vanja Drkušić (Foto: R. N.)

V Novem mestu se je začela vaša športna pot, bržkone se sem radi vračate?

Zagotovo. Vedno, kadar pridem na to igrišče, me preplavijo lepi spomini.

Kaj bi dejali tem mladim nogometašem, ki upajo, da bodo morda nekoč tako kot vi zaigrali za Slovenijo na evropskem prvenstvu?

Naj vedno verjamejo vase in naj nikoli ne obupajo. Tudi iz novomeške Krke se da priti v reprezentanco. Če se trudiš, če imaš željo in voljo, je mogoče uresničiti svoje sanje.

Ob prihodu v Šmarješke Toplice so vam vaščani pripravili sprejem. Ste pričakovali kaj takega?

Prijetno so me presenetili. Pred leti sem spremljal, kako so hrvaške igralce, ki so bili drugi na svetovnem prvenstvu, ob vrnitvi v domači kraj pričakali someščani. Vedno sem si želel to doživeti. Vesel sem bil, da se je kljub pozni uri zbralo toliko ljudi. To je res poseben občutek.

Mnogi so ocenili, da ste v naši izbrani vrsti odkritje prvenstva, saj ste se izkazali z vrhunsko igro v obrambi. Pred vami so sladke skrbi, kje boste nadaljevali kariero. Želite ostati v ruskem Sočiju ali bi se radi preizkusili v kateri drugi evropski nogometni ligi?

V Sočiju verjetno ne bom ostal. Upam, da se bom preizkusil v kateri od najmočnejših evropskih lig. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. Zdaj se odpravljam na zasluženi dopust na Hrvaško.

