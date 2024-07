družabno

FOTO&VIDEO: Vanja Drkušić avtograme delil sosedom

3.7.2024 | 12:00 | Aurelia Papež

Sinoči so navijači, ki so kar mesec dni držali pesti za slovenske nogometaše, v središču Šmarjeških Toplic pozdravili domačega nogometaša Vanjo Drkušića, ki je odlično zastopal Slovenijo na nedavnem evropskem prvenstvu v nogometu. Pred njegovim domom so ponosni domačini, sosedje in prijatelji pripravili veličasten sprejem, kot si ga je tudi zaslužil. Srčni Vanja si je z veseljem vzel čas za podpise in druženje z navijači. Doma pa je sledilo še presenečenje njegovih najbližjih in prijateljev, ki so se zabavali do ranega jutra in slavili njegov uspešen nastop ter vrnitev domov.

V objemu najbližjih in prijateljev

‹ nazaj