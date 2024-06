družabno

Vanja Drkušić živi svoje sanje

28.6.2024 | 19:40 | Renata Mikec

Zgodba 24-letnega Novomeščana Vanje Drkušića se bere kot pravljica, glavno vlogo v njegovem življenju pa igra nogomet. Ob podpisu pogodbe z italijanskim tretjeligašem Rendejem je bilo videti, kot da je bilo vse odrekanje zaman, a Vanja, preprost in skromen fant, se je pokončno vrnil v Slovenijo, zaigral za Bravo, potem pa so ga, tri leta po klavrnem koncu v Italiji, ko je v celotni sezoni igral le na eni tekmi, opazili v ruskem Sočiju. Danes je nekdanji nogometaš NK Krka in NK Krško eden najboljših branilcev močnega ruskega prvenstva in pomemben slovenski članski reprezentant. Za reprezentanco je na tekmi z Anglijo, na kateri so si Slovenci izborili uvrstitev v osmino finala evropskega prvenstva, nastopil šele desetič, prve tekme na »euru« pa ne bo nikoli pozabil. »Na srečanju z Dansko sem imel sprva kar precej treme, a je bila kmalu pozabljena, potem pa sem se svoje največje tekme lotil sproščeno in neobremenjeno. V ekipi je dobra energija, dokazali smo, da smo sposobni igrati z velikimi reprezentancami in ne bojimo se nikogar, imamo pa tudi enega najboljših vratarjev na svetu, Jana Oblaka. Pa še nekaj nas na vsaki tekmi ponese – naša navijaška himna Kdor ne skače, ni Sloven’c. Kako je to lepo slišati, kadar odmeva po ulicah in na tribunah! Naši navijači so res pomemben člen reprezentance, srčni in pravi ljubitelji nogometa, vsem v ponos. V takšnih trenutkih bi užival do konca življenja,« je povedal nogometaš, rojen v Novem mestu, ki si vedno vzame čas za svoje navijače. Prihodnje leto ga čaka še ena čudovita zgodba. Lani je namreč na novomeškem Marofu zaprosil za roko svojo dolgoletno ljubezen Kajo Goričanac (na fotografiji), s katero se bosta prihodnje leto junija tudi uradno poročila.

