FOTO: Vanja Drkušić obiskal mlade nogometaše - kjer se je vse začelo ...

4.7.2024 | 13:20 | Besedilo in fotografije: R. N.

Novo mesto - Nogometni reprezentant Vanja Drkušić, ki je v dresu Slovenije igral na evropskem prvenstvu v Nemčiji (in so mu v torek zvečer, kot smo poročali, pripravili sprejem v domačih Šmarjeških Toplicah), je danes dopoldan obiskal mlade nogometaše na nogometnem kampu novomeškega kluba Krka. Otroci so bili zelo veseli, da so se lahko na umetnem igrišču ob stadionu Portoval družili z odličnim branilcem naše izbrane vrste, ki si je z veseljem vzel čas, da se jim je podpisal na kopačke, drese, majice, albume … Vrsta do njegovega avtograma je bila zelo dolga, vsi so se želeli tudi slikati z njim.

Vanja Drkušić si je vzel čas in obiskal mlade nogometaše na nogometnem kampu, ki ga prireja novomeški klub Krka.

Mladi nogometaši so imeli za Drkušića ogromno vprašanj. Zanimalo jih je, kako je bilo na evropskem, prvenstvu, kako pomembno je ogrevanje pred tekmo, kateri napadalec mu je povzročal največ preglavic v obrambi, pa med drugim tudi, kako diši eden največjih nogometnih zvezdnikov na svetu Cristiano Ronaldo. Slišati je bilo, da zelo lepo.

Številni so želeli, da se jim podpiše na dres, majico, kopačke, zastavo ...

Drkušića so nekateri tudi izzvali, če se z njimi pomeri ena na ena. Na koncu so se pomerili, kdo zadane prečko gola.

Predsednik nogometnega kluba Krka Jože Berus je ponosen, da je Drkušić v njihovem klubu naredil prve športne korake. Ob tej priložnosti mu je izročil navijaški šal Krke, med drugim pa mu je tudi poklonil knjigo, ki so jo izdali ob 100-letnici nogometa v Novem mestu. Za predstave na evropskem prvenstvu mu je čestital tudi novomeški podžupan Urban Kramar, ki mu je prav tako izročil darilo občine.

Vanja Drkušić in predsednik NK Krka Jože Berus

Intervju z Vanjo Drkušićem si boste lahko prebrali naslednji teden v tiskanem časopisu Dolenjski list.

