posavje

Sedem zlatih in diamantna maturantka na Gimnaziji Brežice

12.7.2024 | 12:00 | M. K.

Foto: FB Gimnazija Brežice

Brežice - Maturitetna spričevala so včeraj podelili tudi na brežiški gimnaziji - zaključno slovesnost so pripravili v Viteški dvorani Posavskega muzeja.

Ponosni so na sedem zlatih maturantov. Maturanti, ki so prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo in so dosegli 30 ali več točk, so: Samo Omerzu, Tajda Perc, Kaja Povšič, Klara Presker, Lana Simončič, Žiga Suša in Neža Ganc, ki je z osvojenimi vsemi možnimi točkami postala diamantna maturantka.

Neža je pri predmetu kemija dosegla 100 točk, najboljši rezultat v državi, prav tako je dosegla najboljši rezultat v državi pri predmetu geografija s 97 točkami.

