FOTO: Pogorel avto ob koruznem polju

12.7.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 7.36 je v bližini Pristave, občina Novo mesto, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so na kraju najdbe uničili minometno mino, nemške izdelave, ostanek iz obdobja 2. svetovne vojne.

Gorel avto

Ob 20.24 je pri Kerinovem Grmu, občina Krško, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so požar na vozilu pogasili in preprečili nadaljnjo širitev ognja v naravo.

Fotografiji: PGE Krško

Gorelo tudi v naravi

Ob 12.11 je ob železniški progi v Šmihelu v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 21.36 je v Hrastju pri Cerkljah, občina Brežice, gorela slama na strnišču. Požar v izmeri približno 35 arov so pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Dolenja Pirošica.

Ob 21.01 so pri železniški postaji v Črnomlju gorele ciprese. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar, uničenih je deset cipres.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA1.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKI CENTER 1, TP ŠOLSKI CENTER 2;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA BRŠLJIN;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN, izvod 3. ZEMELJSKI HIŠE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZDRTO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. STRMICA;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESAD.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:15 do 14:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Praprotnica, Bačje, Debenc in Stan.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice - področje Brežice z okolico na območju TP Vitovc Stankovo med 8:00 in 10:00 uro, na območju TP Pišece Orehovec med 8:30 in 12:00 in na območju TP Mrzlava vas med 10:30 in 12:30 ter na nadzorništvu Krško okolica - področje Krško z okolico na območju TP Dolenji Leskovec LD, nizkonapetostno omrežje – Lovski dom med 8:00 in 12:00 uro.

