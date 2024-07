gospodarstvo

Krka v polletju s 30-odstotno rastjo dobička in najvišjo dividendo doslej

11.7.2024 | 14:30 | STA; M. K.

Novo mesto/Otočec - Skupina Krka je v polletju prihodke po ocenah glede na enako obdobje lani povečala za sedem odstotkov na 985,4 milijona evrov, čisti dobiček pa je bil z 221,6 milijona evrov medletno višji za 30 odstotkov, je družba danes objavila ob robu letne skupščine. Polletna prodaja in dobiček iz poslovanja sta najvišja v zgodovini farmacevtske družbe.

Jože Colarič (Foto: arhiv; I. Vidmar)

Na Otočcu danes poteka redna letna skupščina Krke, predsednik uprave in generalni direktor novomeške družbe Jože Colarič pa je na njej predstavil tudi oceno nekaterih podatkov o poslovanju v prvem polletju 2024. (podrobnosti spodaj v pdf dokumentu)

"Prvo polovico leta, v katerem praznujemo svojo 70-letnico, smo zaznamovali z nadaljnjim dobrim poslovanjem. Rasli smo v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. (...) Ocenjena prodaja in ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) v prvem polletju pa sta najvišja v Krkini zgodovini," so Colariča v sporočilu za javnost povzeli v podjetju.

Prihodki od prodaje so narasli za sedem odstotkov na 985,4 milijona evrov. Znotraj tega se je prodaja zdravil na recept in izdelkov brez recepta prav tako povečala za sedem odstotkov na 897,1 milijona evrov.

EBIT je bil z 237,7 milijona evrov za en odstotek višji kot v enakem času lani, čisti dobiček pa je bil z 221,6 milijona evrov medletno višji za 30 odstotkov. Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) je bil medtem z 283,7 milijona evrov za dva odstotka nižji kot v lanskih prvih šestih mesecih.

Krka je prodajo povečala v vseh regijah, kjer deluje. Najbolj, za 11 odstotkov na 332,4 milijona evrov, je prodaja medletno narasla prav v največji regiji delovanja, to je vzhodni Evropi. Prodajne številke so se krepko zvišale tako v Rusiji kot Ukrajini.

V srednji Evropi je bila zahvaljujoč Poljski prodaja z 227,6 milijona evrov medletno večja za sedem odstotkov, v zahodni Evropi je zaradi padca v Nemčiji narasla le za en odstotek na 183,9 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi pa se je povečala za osem odstotkov na 137,4 milijona evrov. Na slovenskem trgu je bila prodaja z 59,9 milijona evrov medletno večja za šest odstotkov.

V Krki so v prvem polletju registrirali 11 novih izdelkov, 10 zdravil na recept in en veterinarski izdelek, pridobili pa so tudi dodatne registracije za obstoječe izdelke. Skupno so na različnih trgih končali skoraj 600 registracijskih postopkov

Za naložbe so v skupini Krka v prvem polletju namenili 54,9 milijona evrov, od tega 40,9 milijona evrov v matični družbi.

V skupini Krka je bilo konec junija 11.792 zaposlenih, od tega v tujini 5230. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini 12.706 zaposlenih.

Nerevidirane rezultate poslovanja skupine in matične družbe v prvem polletju bo Krkin nadzorni svet obravnaval prihodnjo sredo, javnosti pa bodo predstavljeni v četrtek. Glede na oceno poslovanja v prvem polletju v Krki predvidevajo, da bodo do konca leta dosegli načrtovane vrednosti.

Prodaja izdelkov in storitev bo letos predvidoma dosegla 1,85 milijarde evrov, čisti dobiček pa načrtujejo v višini nekaj več kot 310 milijonov evrov. Naložbe so načrtovane v višini 150 milijonov evrov, namenjene pa bodo predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture.

Krkina poslovna zgradba (Foto: arhiv DL)

Delničarjem Krke nova najvišja dividenda doslej

Skupščina Krke je danes potrdila tudi predlog vodstva novomeškega farmacevta, da družba od 381,9 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 230,9 milijona evrov oz. 7,50 evra bruto na delnico. To je 13,6 odstotka več od lanske dividende in največje izplačilo delničarjem doslej.

Od preostalega dela bilančnega dobička bo družba v druge rezerve iz dobička prerazporedila 75,5 milijona evrov, enaka vsota pa bo prenesena v naslednje leto, je razvidno iz sklepov skupščine, ki jih je Krka objavila prek Ljubljanske borze.

Dividende bo Krka delničarjem začela izplačevati 25. julija, in sicer na podlagi imetništva delnic na 24. julij.

Skupščina je danes potrdila tudi ostale predlagane sklepe. Upravi pod vodstvom Jožeta Colariča in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Jože Mermal, je podelila razrešnico, predstavniki lastnikov pa so podprli tudi imenovanje Mojce Osolnik Videmšek v nadzorni svet. Petletni mandat bo začela v petek.

Skupščina se je ob tem seznanila, da je svet delavcev 20. marca za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki je začelo teči 21. junija, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

