Sedemdeset let ni starost, so izkušnje

23.4.2024 | 20:15 | I. V.

Novo mesto - Sedemdeset let ni starost, so izkušnje, je na nocojšnji slavnostni akademiji ob sedemdesetletnici novomeške tovarne zdravil Krka rekel predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič natanko sedemdeset let po tistem, ko je bil v Novem mestu na pobudo Borisa Andrijaniča ustanovljen Farmacevtski laboratorij Krka, naslednje leto preimenovan v Tovarno zdravil Krka, danes pa eno vodilnih in največjih generičnih farmacevtskih podjetij na svetu.

Jože Colarič: Krka bo še naprej slovenska. (Foto: I. Vidmar)

V svojem slavnostnem govoru je Jože Colarič med drugim izpostavil: »Ko sem pred dvainštiridesetimi leti, leta 1982, prišel v Krko, sem imel občutek, da se v tej firmi lahko naredi vse. Zdaj, po toliko letih, vem, da je to sinergija odličnih ljudi, njihovih znanj in trdega dela. Ko je vizionar Boris Andrijanič pred sedemdesetimi leti začel ta projekt, kdo bi si mislil, da bo iz laboratorija nastalo generično farmacevtsko podjetje svetovnih dimenzij. Pozneje smo bili skupaj z licenčnimi partnerji lep čas most med zahodom in vzhodom. Kdo bi si mislil, da bo odlični gospodarstvenik Miloš Kovačič s svojimi sodelavci po tridesetih letih obstoja Krke zagnal proizvodnjo lastnih generičnih izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami … Pred desetletji smo rekli, da Krka teče hitreje. Krka teče hitro in vse hitreje vse od njenih začetkov skladno z njenimi cilji in jasno zapisano strategijo.«

Izračunal je, da je od ustanovitve do danes minilo nekaj več kot dve milijardi sekund in izjavil, da imajo v skupini Krka cilj, da v bližnji prihodnosti prodajo letno za toliko evrov izdelkov in storitev. »Mi to lahko storimo, ne zato, ker je lahko, ampak zato, ker je težko, zato, ker imamo 12.700 krkašic in krkašev, ker jih več kot 800 dela na razvoju in raziskavah več kot 170 novih izdelkov …« je obljubil in dodal, da bo Krka še naprej slovenska.

Na slavnostni akademiji je krkaše nagovoril tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademik dr. Peter Štih, ki je med drugim dejal: »Da sodi Krka že kar nekaj časa med najbolj uspešna slovenska podjetja in da se je uspela v veliki konkurenci uveljaviti na zahtevnih mednarodnih trgih, je bilo potrebno veliko pameti, jasnih vizij in predvsem trdega in odgovornega dela. Na SAZU nas pri tem predvsem navdušujejo na znanosti temelječ razvoj, pozornost, namenjena mladim raziskovalcem, vključenost v okolje, s katerim delite svoje uspehe, usmeritev v trajnostni razvoj. To so vrednote, o katerih je veliko slišati, a se le redko uveljavljajo na način, kot to počnete v Krki.«

V kulturnem programu so nastopili Pihalni orkester Krka, Slovenski oktet, sopranistka Nika Gorič, igralka Ajda Smrekar in pianist Sašo Vollmaier.

