Naja Pinterič svetovna prvakinja

11.7.2024 | 08:20 | STA

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Liptovsky Mikulaš - V Liptovskem Mikulašu se je s kajakaškim krosom končalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki je bilo slovensko reprezentanco najuspešnejše doslej. Zadnji dan SP je Brežičanka Naja Pinterič postala svetovna mladinska prvakinja, Žiga Lin Hočevar pa je dodal še srebro med mladinci.

Naja Pinterič (v sredini) z zlato medaljo okoli vratu

V šestih tekmovalnih dneh se je slovenska reprezentanca veselila kar osmih kolajn, kar je največ v 12 letih. Pred tem je bilo največ kolajn na enem prvenstvu šest, in sicer lani v Krakovu, pet so jih osvojili leta 2019, po štiri v letih 2021, 2018 in 2013, tri leta 2012, dve leta 2014, po eno pa v sezonah 2022 in 2017.

Zadnji dan je bil na sporedu kajakaški kros. Naja Pinterič je postala svetovna mladinska prvakinja v tej mladi disciplini, ki bo letos prvič del olimpijskega sporeda. Žiga Lin Hočevar pa je v krosu postal svetovni mladinski podprvak.

Slednji je izstopal med vsemi s štirimi kolajnami. Postal je mladinski svetovni prvak tako v kajaku kot kanuju, kar se je zgodilo prvič doslej. K temu je Hočevar dodal še srebrno kolajno v kajakaškem krosu, s čimer je postavil še en mejnik, saj je kolajno osvojil v treh različnih posamičnih disciplinah istega prvenstva.

To je v članski konkurenci doslej uspelo najboljši slalomistki Avstralki Jessici Fox. Še eno srebrno kolajno pa je prejel še za nastop na ekipni tekmi kanuistov do 23 let, kjer je moči združil z Nejcem Polenčičem in Jušem Javornikom.

NAJA PINTERIČ

17-letna Pinteričeva je članica Kajak kanu kluba Čatež, letos so jo izbrali za najboljšo športnico občine Brežice, saj je že v preteklem letu zabeležila številne odlične rezultate, najbolj pa izstopata dve drugi mesti na mladinskem evropskem prvenstvu na Slovaškem v disciplinah kanu in kajak cross.

