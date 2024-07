Zlatkova pot prek trnja do zvezd in vse do Križank

10.7.2024

Zlatko je napovedal veliki koncert Prek trnja do zvezd, ki se bo na priljubljenem ljubljanskem prizorišču, v Križankah, zgodil v soboto, 14. septembra, ob 20. uri. Prve vstopnice so v prodaji od danes, 10. julija. Glasbenik ob tem poudarja, da si želi občinstvu dati tisto, kar si zasluži.

KONCERT V KRIŽANKAH - Prve in tudi najcenejše vstopnice so v prodaji od danes srede, 10. julija, od 10. ure dalje. Za najcenejše, tako imenovane »early bird« vstopnice boste odšteli 29 evrov (parter), na voljo pa so tudi vstopnice »fan pit« po ceni 49 evrov, ki poleg prostora tik pred odrom (»fan pit«) kupcu zagotavljajo tudi Zlatkov album.

Zlatan Čordić, znan tudi po vzdevku Zlatko, je zagotovo eden najprepoznavnejših slovenskih raperjev. Njegova glasbena pot se je začela v mladosti, ko je začel ustvarjati rap glasbo, ki izraža socialne teme, osebne izkušnje, tudi iz obdobja odraščanja na ljubljanskih Fužinah, in kritiko družbenih razmer.

Na sceni je aktivno prisoten že več kot 18 let, njegova najnovejša pesem Klepc laže pa je v tednu dni presegla 700 tisoč ogledov na platformi YouTube, številka pa je trenutno že presegla 800 tisoč ogledov in se hitro približuje milijonu. Trdno pa vztraja tudi na lestvici najbolj priljubljenih videospotov. Zlatko tako v soboto, 14. septembra 2024, prihaja na eno najbolj zaželenih prizorišč v Ljubljani – v Križanke, kjer bo pripravil veliki koncert Prek trnja do zvezd. Na odru se mu bodo pridružili številni gostje in razširjena glasbena skupina. Koncert je seveda namenjen predvsem poslušalcem in ljubiteljem kakovostnega slovenskega rapa.

ZAKAJ JE IZBRAL KRIŽANKE?

»Križanke zato, ker si tudi mali ljudje lahko dovolimo sanjati o velikih stvareh. Naše odraščanje je zaznamovala Ljubljana in bili so večeri, ko smo z družbo na klopcah v parku pred Križankami poslušali koncerte različnih izvajalcev,« je povedal Zlatko in razkril, kaj si želi dati občinstvu, ki ga spremlja vsa ta leta. »Svojemu občinstvu želim dati tisto, kar si zasluži. Nepozaben in kakovosten glasbeni večer, za to pa so potrebni dobro ozvočenje, dobra luč in sanjska lokacija.«

Za glasbenikom je bogata karierna pot, polna tako vzponov kot padcev. Njegova glasba in glasbena dediščina pa govorita sami zase. In kako na svojo pot gleda sam? »Verjamem, da se stvari zgodijo same od sebe, naloga mene kot posameznika pa je le, da delam, kar me veseli, in dajem vse od sebe. Saj veste, kako bom zaključil: nasmej se, svet je lep.«



SVET V VSEJ SVOJI LEPOTI

Svojo prvo ploščo Svet je lep je izdal leta 2007 in se z njo hitro uveljavil na slovenski rap sceni. Sledili so številni uspešni albumi, kot sta denimo Zlato ti daje sijaj, ne pa sreče (2010) in Julijan Mak (2020). V dolgoletni karieri je izdal tudi številna sodelovanja, ki so se dobro zasidrala v slovensko glasbeno dediščino. Leta 2019 je svojo zgodbo skupaj s pisateljem Jurijem Hudolinom predstavil v biografiji O smehu Zlatka Čordića, ki govori o vzponu mladega fanta s Fužin, ki je izstopal s svojo vztrajnostjo in je svet videl v vsej lepoti. Poleg glasbe je aktiven tudi v družbenih in humanitarnih projektih ter znan po tem, da vedno na glas pove svoje mnenje in stališče. Zlatko je aktiven družbeni kritik in zagovornik človekovih pravic, kar se odraža v njegovih besedilih in javnem delovanju.

