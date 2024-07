družabno

Romana Tomc ima rada Dolenjsko

10.7.2024 | 12:00 | Lidija Markelj

Političarka in ekonomistka Romana Tomc (na fotografiji levo), ki je bila nedavno izvoljena na položaj enega od desetih podpredsednikov največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Evropske ljudske stranke, veliko časa službeno preživi v tujini. A kadar je v Sloveniji, je Novo mesto pomemben del njenega doma – njen mož Andrej Škrinjar je namreč Novomeščan. Kraji ob reki Krki in pod Gorjanci so Romani Tomc všeč, pogosto najde čas za obisk različnih prireditev in za klepet z ljudmi. Med drugim se rada pomudi tudi na sobotni Novomeški tržnici, kjer diši po najrazličnejših domačih izdelkih. Všeč so ji unikatni leseni izdelki, narejeni iz dolenjskega lesa, ki jih Novomeščana Ana in Jože Retelj že vrsto let ustvarjata pod blagovno znamko Parobek. Zagotovo ima kakšen njun izdelek tudi že v Bruslju.

