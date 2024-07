kronika

Na prireditvah okrepljena policijska moč; razgrajal na urgenci

8.7.2024 | 13:40 | M. K.

Na območju Policijske uprave Novo mesto (Dolenjska, Posavje in Bela krajina) se je ta konec tedna odvijalo veliko število javnih prireditev, na katerih je v preteklih letih prihajalo tudi do večjih in množičnih kršitev javnega reda in miru. ''S prilagojeno organizacijo dela in povečano prisotnostjo policistov smo uspeli zagotoviti javni red in mir in do hujših kršitev ni prišlo,'' poročajo s PU Novo mesto. Prisotnost so okrepili tudi ''na območjih, ki so varnostno bolj obremenjena''. Pri zagotavljanju javnega reda in miru, kontroli cestnega prometa in preprečevanju kaznivih dejanj so poleg policistov policijskih postaj PU Novo mesto sodelovali tudi policisti Posebne policijske enote PU Novo mesto, vodniki službenih psov PP VSP Novo mesto in policisti konjeniki. Širše območje so pregledovali tudi s pomočjo policijskega helikopterja.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. Vavpotič)

Hudo poškodovan kolesar

Sevniški policisti so bili v petek popoldne obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 54-letni moški kolesaril po cesti med Jablanico in Boštanjem. V Jablanici je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Poškodovana voznica skiroja

Iz bolnišnice so policiste v noči na soboto obvestili, da oskrbujejo 18-letnico, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Po ugotovitvah policistov PP Novo mesto je 18-letnica vozila skiro iz smeri Petelinjeka proti Smolenji vasi. Zaradi prevelike hitrosti je izgubila oblast nad skirojem, padla in se lažje poškodovala. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov bodo uvedli prekrškovni postopek.

Za nesrečo odgovorna motoristka - trčila v avtodom

Prometna nesreča v Dolenjskih Toplicah se je zgodila v soboto dopoldne. Policisti so ugotovili, da je 28-letna kandidatka za voznico motorja zaradi neupoštevanja pravil o srečanju trčil v avtodom, ki ga je vozil 35-letni voznik. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti ji bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Kršiteljema zasegli vozila; za volanom 16-letnik

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem v petek nekaj pred 9. uro ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen saxo, ki je vozil nezanesljivo, na vozilu pa ni bilo registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da je za volanom 16-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault saxo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V petek okoli 13. ure so metliški policisti v Podzemlju kontrolirali voznico osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da gre za 57-letno večkratno kršiteljico cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozila je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so ji zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakoni za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.100 evrov.

Pihati ni hotel

Brežiški policisti so včeraj nekaj pred 11. uro med kontrolo prometa v Brežicah ustavili voznika tovornega vozila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 34-letni kršitelj je opravljanje preizkusa odklonil, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

16-letnik pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Sevnica so v soboto okoli 19. ure na Blanci zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Peugeot 407 in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 31-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o voznikih za kršitvi določata globo v višini 1.700 evrov.

Sinoči okoli 19.30 so brežiški policisti med kontrolo prometa v Trnju ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen xara. Med postopkom so ugotovili, da je za volanom mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,46 miligrama alkohola. 16-letniku so preprečili nadaljnjo vožnjo, avtomobil so mu zasegli, o kršitvah obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Oba voznika poškodovana

Nesreča v Vrbovcu se je zgodila v petek okoli 18.30. Trebanjski policisti so ugotovili, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 26-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Oba lažje poškodovana udeleženca nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nesreča na cesti Novo mesto - Metlika

V petek okoli 12.40 sta trčila avtomobila na cesti Novo mesto - Metlika pri Gornji Težki Vodi. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 38-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilo, zapeljal s ceste in trčil v brežino. Po trčenju je njegovo vozilo odbilo v tovorno vozilo in se prevrnilo. Lažje poškodovanega povzročitelja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Petkova nesreča na cesti čez Gorjance (Foto: FB PKD)

Prekoračitev hitrosti na avtocesti

Včeraj okoli 17.30 so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW francoskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 202 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 72 km/h. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so 31-letnemu državljanu Francije izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

S poldrugim promilom vijugal po avtocesti

Policisti PP Trebnje so bili obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi z vozilom vijugal po avtocesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Nemudoma so se odzvali in na območju Doba kršitelja izsledili in ustavili. 54-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,73 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Družinsko nasilje

Policisti PP Krško so v soboto posredovali zaradi nasilja v družini. Takoj so se odzvali, zaščitili žrtve, nasilneža odstranili in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Ugotovili so, da je 70-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, izvajal fizično in psihično nasilje nad družinskimi člani. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 70-letnega osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Posredovali zaradi pretepa v Trebnjem

Trebanjski policisti so v petek nekaj pred 19.30 prejeli klic na pomoč iz večstanovanjskega objekta v Trebnjem, kjer naj bi prišlo do pretepa. Na kraju so izsledili in prijeli 83-letnega moškega in vzpostavili javni red in mir. Zbrali so obvestila in po prvih ugotovitvah je prišlo do spora med storilcem in še eno osebo. 59-letni moški ju je poskušal pomiriti, takrat pa je 83-letnik pričel groziti, s fizično silo ga je napadel in lažje poškodoval, pri sebi je imel tudi nož. Policisti so nož zasegli in bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.

Vlomi in tatvine

Na Kolodvorski ulici v Novem mestu je med 4. 7. in 5. 7. nekdo iz kombija ukradel motorno žago.

Na Stražnjem vrhu na območju PP Črnomelj je med 3. 7. in 5. 7. nekdo skozi okna poskušal vlomiti v zidanico. V notranjost mu ni uspelo priti, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

Na Mirni so v noči na soboto neznanci vlomili v tovorno vozilo s hladilnikom in ukradli večje posode s pijačo. Škode je za okoli 1.200 evrov.

V Trebnjem je v isti noči nekdo vlomil v parkomat. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda zaradi poškodovanja parkomata.

V Zagorici pri Dobrniču je med 2. 7. in 7. 7. neznanec z dveh kmetijskih traktorjev ukradel drsna priklopa za prikolico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.000 evrov.

Na območju PP Črnomelj je včeraj nekdo skozi garažna vrata poskušal vlomiti v gasilski dom. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

''Gluhonemi'' Romun

V soboto so policiste obvestili, da naj bi se pred prodajalno v Žabji vasi neznanec izdajal za gluhonemo osebo in od mimoidočih pobiral prostovoljne prispevke. Policisti PP Novo mesto so na kraju izsledili moškega in ugotovili njegovo identiteto. 35-letni državljan Romunije je zbiral prostovoljne prispevke brez ustreznih dovoljenj. Zaradi kršitve so mu izrekli globo.

(Pre)glasna glasba

V soboto nekaj pred 20. uro so bili policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je glasno glasbo predvajala 25-letnica. Zaradi kršitve javnega reda in miru so ji izdali plačilni nalog.

Razgrajal v bolnišnici

Policisti PP Novo mesto so včeraj popoldne posredovali zaradi kršenja javnega reda in miru v bolnišnici, kjer naj bi se moški nedostojno vedel do osebja in pacientov, grozil in zahteval takojšnjo obravnavo. Policisti so vzpostavili javni red in mir in ugotovili identiteto kršitelja. 26-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola, so zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Gorelo v skladišču in gospodarskem objektu; skupaj za 40.000 € škode



O požaru v skladiščnih prostorih v Dobruški vasi so bili pristojni obveščeni v petek nekaj po 19. uri. Zagorelo je v skladiščnem zabojniku, ogenj pa se je razširil na del ostrešja. Požar so gasilci omejili in pogasili, nastalo je za okoli 20.000 evrov premoženjske škode. Policisti so opravili ogled požarišča in po prvih ugotovitvah je vzrok za nastanek požara kratek stik v elektro omarici. Okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

V soboto popoldne je na območju Potovega Vrha prišlo do požara, gorele so bale sena, ogenj pa se je razširil na lesen objekt za spravilo sena, kjer so bili tudi kmetijski pripomočki. Gasilci so požar omejili in pogasili, po oceni oškodovanca je nastalo za okoli 20.000 evrov škode. Policisti in kriminalisti so opravili ogled požarišča in zavarovali najdene sledi. Nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem okoliščin in vzroka za nastanek požara. O ugotovitvah bodo seznanili Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.

Utopljenec v Kolpi že dlje časa

V soboto okoli 14.30 so našli truplo v reki Kolpi pri Žuničih. Gasilci so truplo potegnili iz vode, na kraju je bil tudi zdravnik. Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila sodno obdukcijo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo z aktivnostmi za ugotavljanje identitete in vseh drugih okoliščin. Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je bil najverjetneje že dlje časa. Vzrok smrti moškega bo znan po opravljeni obdukciji, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Nesreča pri delu - padel z gradbenega odra

Nesreča pri delu na območju Črnomlja se je zgodila včeraj ob 10.30. Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da je 29-letni moški opravljal dela na fasadi stanovanjske hiše in padel z gradbenega odra z višine okoli štirih metrov. Moški, ki pri delu ni uporabljal zaščitne čelade, se je pri padcu hudo poškodoval in je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor. O dogodku sta bila obveščena preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Policisti okoliščine in morebitno odgovornost za nesrečo še preiskujejo.

Migranti

Policisti so med 5. 7. in 8. 7. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Nova vas pri Mokricah, Brežice, Mihalovec, Rakovec, Jereslavec, Čatež ob Savi, Jesenice) prijeli 78 državljanov Sirije, 44 Afganistana, 27 Bangladeša, 26 Pakistana, 12 Indije, 11 Nepala, deset Turčije, šest Iraka, pet državljanov Rusije in Palestine, štiri državljane Irana, Gane in Gambije, dva državljana Konga in Šrilanke in državljana Gvineje. Na območju PP Črnomelj (Gorenjci pri Adlešičih, Purga) so prijeli tri državljane Sirije in dva državljana Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 5. 7. in 8. 7. posredovali v 242 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 693 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, šest nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 18 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali dva voznika, ki sta vozila pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 56. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, groženj, izsiljevanja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara, nesreče pri delu, iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav, požara, kurjenja v naravnem okolju, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

