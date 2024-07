kronika

FOTO: Na Gorjancih avto na streho; v Dobruški vasi gorelo v skladišču

6.7.2024 | 08:10 | M. K.

Včeraj ob 12.39 je na cesti Novo mesto-Metlika pri Koroški vasi, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo na brežino, se prevrnilo nazaj na vozišče na streho in trčilo v tovorno vozilo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter pomagali policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika pregledali in oskrbeli na kraju nesreče. Za odstranitev posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. V času nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Nesreča pri Koroški vasi (Foto: FB PKD)

Nesreča tudi pri Vrbovcu

Ob 18.22 sta v naselju Vrbovec, občina Trebnje, trčili dve osebni vozili. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Dežurni delavec Komunale Trebnje je poskrbel za čiščenje cestišča.

Gorelo v skladišču



Ob 19.04 je v Dobruški vasi pri Škocjanu gorelo v skladišču cestnega podjetja. Gasilci PGD Škocjan, Bučka, Dobrava, Dole, Grmovlje, Tomažja vas in Zagrad so pogasili požar na skladiščnem objektu velikosti okoli 20 x 30 metrov pogasili. V požaru je bil poškodovan del objekta in skladiščeno orodje, stroji in ostala oprema. Za odklop elektrike so poskrbeli dežurni delavci elektro službe. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Brez elektrike tudi dvigalo obstane

Ob 8.07 je na Pavčkovi ulici v Novem mestu zaradi izpada električne energije v dvigalu večstanovanjskega objekta ostala ujeta oseba. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom odprli vrata dvigala.

