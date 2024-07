kronika

Motoristka trčila z avtodomom; truplo v Kolpi

6.7.2024 | 19:40 | M. K.

Danes ob 10.33 sta na Roški cesti v Dolenjskih Toplicah, trčila motorno kolo in avtodom. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano motoristko prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Utopljenec v Kolpi

Ob 15.28 so v reki Kolpi pri naselju Žuniči, občina Črnomelj, opazili negibno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so jo s tehničnim posegom rešili iz vejevja in z motornim čolnom prepeljali do brežine, kjer so jo prevzele pristojne službe.

Na črpalki se je kadilo

Ob 7.01 se je na Mirnopeški cesti v Novem mestu, na bencinskem servisu Shell, kadilo iz kompresorske postaje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so odklopili in odstranili ožgan kompresor in odsvetovali uporabo do pregleda serviserja.

