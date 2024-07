šport

Cerjak sedmi mladi speedway voznik v Evropi

8.7.2024 | 09:00 | M. K.

Debrecen - Debrecen je gostil finale evropskega prvenstva v speedwayu za voznike z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov.

Slovenija je imela na ovalu v Debrecenu dva predstavnika z licencama AMZS. To sta bila Sven Cerjak in Tilen Bračko. Cerjak, ki se letos že ponaša s petim mestom v finalu serije Speedway Grand Prix 3 oziroma je peti voznik svetovnega prvenstva v speedwayu za mlade voznike od 12 do 16 let, je tudi na Madžarskem pokazal, da je v zelo dobri formi, so sporočili z AMZS. Finale je sicer začel z ničlo po četrtem mestu, a se je nato zbral in vknjižil zmago, dve drugi in eno tretje mesto, kar mu je navrglo 8 točk, s katerimi je na koncu pristal na 7. mestu. Tudi Bračko se je pogumno kosal z vrstniki, ki imajo bistveno več izkušenj. V petih vožnjah je trikrat ciljno črto prečkal na tretjem mestu, dvakrat pa je bil četrti. Skupaj je zbral 3 točke, kar je zadostovalo za končno 15. mesto.

Sven Cerjak (Foto: arhiv; V. J.)

O naslovu evropskega prvaka je sicer odločala dodatna vožnja, v kateri sta se pomerila Maksymilian Pawelczak (Pol) in Villads Pedersen (Dan), uspešnejši pa je bil poljski voznik, ki je tako naslovu svetovnega prvaka dodal še evropski naslov. Tretje mesto si je privozil še en Poljak, Karol Szmyd, še dodajajo na AMZS.

