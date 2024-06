šport

Krško ima petega mladega spidvejista sveta

29.6.2024 | 16:50 | M. Ž., foto: AMD Krško in drugi

Gorzow, Krško - Še ne 15-letni Sven Cerjak iz Senovega je včeraj v poljskem Gorzowu osvojil 5. mesto na finalni dirki Speedway Grand Prix 3, svetovnega prvenstva mlajših mladincev kategorije 250cc (starostna skupina od 12 do 16 let).

Sven Cerjak (v sredini) z ekipo v Gorzowu.

AMD Krško ima tako petega mladega voznika sveta, Sven pa je s tem izboljšal lansko uvrstitev, ko je bil v Mallili na Švedskem šesti, in je z 11 točkami le za točko zgrešil zmagovalne stopničke.

Kot so sporočili iz AMD Krško, se je na tribunah Stadiona Edwarda Jancarza zbralo nekaj deset Svenovih oranžnih navijačev, ki so lahko videli izjemno zanimivo dirko talentov, ki bodo že čez nekaj let krojili vrh svetovnega speedwaya. Borbeno in neustrašno je mladenič, sicer aktualni državni prvak v razredu speedway 250, ponovno postavil krški speedway na svetovni piedestal. Naslov svetovnega prvaka je suvereno osvojil domačin Maksymilian Pawelczak.

Sven v akciji

Krčani imajo v Svenu Cerjaku in Gregorju Zorku dva velika upa, ki bosta že prihodnji vikend na delu v polfinalu evropskega prvenstva 250cc v madžarskem Debrecenu, ko bosta s sobotnima nastopoma lovila nedeljski finale.

Sven Cerjak je ob jutranjem prihodu domov za portal AMD Krško povzel včerajšnjo dirko: »Z rezultatom smo zadovoljni, saj so odločale malenkosti, kdo bo na stopničkah in kdo ne. Ker je bila proga zelo specifična, smo se ves čas borili z nastavitvami. Zadovoljen sem, saj sem prišel med top 5 voznikov na svetu. Pričakovanja pa so seveda bila še višja, saj drugače nima smisla dirkati. Ponovno smo dokazali, da čeprav smo majhni v svetu, smo veliki v speedwayu! Gremo dalje, že naslednji teden imamo novo priložnost na Madžarskem.«

‹ nazaj