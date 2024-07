družabno

Vesele v družbi Jane

8.7.2024 | 12:00 | Lidija Markelj

Članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev znajo poprijeti za vsako delo, kadar pa je čas za to, se znajo tudi skupaj poveseliti. Po nedavni slavnostni seji občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice so se veselile skupaj z Jano Košak iz Mlina Košak (na fotografiji v sredini), ki je njihova dolgoletna članica, z družino pa tudi prejemnica letošnje občinske nagrade. Pri pripravi izvrstne pogostitve tudi tokrat ni šlo brez dobre domače moke iz Mlina Košak.

