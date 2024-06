kultura

Častni občanki Ireni Yebuah Tiran za presenečenje zapela Copacabana

7.6.2024 | 16:45 | Besedilo in foto: L. Markelj

Bela Cerkev - »Zagotovo mi ta nagrada veliko pomeni. Je veselje, zadovoljstvo in čast, da sem postala častna občanka občine Šmarješke Toplice. Je pohvala in znamenje prepoznavnosti mojega truda in angažmaja v domači občini, obenem pa tudi zaveza za naprej, da se bom še naprej trudila in poskušala ustvarjati lepše življenje v šmarješki občini,« je včeraj na 17. slavnostni seji občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice ganjena povedala nova častna občanka Irena Yebuah Tiran.

Častni občanki v časi Ireni Yebuah Tiran se je znova zbrala nekdanja pevska skupina Copacapabana. Irena (prva z desne) je z veseljem zapela z njimi Dan ljubezni.

Operna pevka, prof. solo petja na Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto, igralka in voditeljica, skratka vsestranska umetnica je postala tretja častna občanka v občini: za dr. Francem Cvelbarjem in dr. Stanetom Grando.

Prejela je čestitke mnogih, kar solzice pa je imela v očeh ob presenečenju, ko so ji prišle s pesmijo čestitat njene sopevke v nekdanji dekliški zasedbi Copacabana. Zbrane so ji zapele Dan ljubezni in Irena se jim je z veseljem pridružila.

Dva nagrajenca, trije prejemniki priznanj

Skupinska slika letošnjih šmarjeških občinskih nagrajencev v Beli Cerkvi.

Čestitk so bili seveda deležni tudi ostali letošnji nagrajenci, zaslužni občani. Nagrado Občine Šmarješke Toplice sta prejela: Jože Perše iz Gorenje vasi, dolgoletni predsednik in soustanovitelj Domoznanskega društva Šmarjeta, ki je aktiven tudi v KS Šmarjeta, v šmarješki župniji in v Planinskem društvu Novo mesto, ter družina Košak iz Družinske vasi: Jana Jože in Blaž Košak, ki so aktivni v mnogih društvih, družina Košak pa se s trdim delom trudi ohranjati večstoletno tradicijo mlinarstva v občini.

Občinsko priznanje so s svojim prizadevnim delom v lokalni skupnosti prislužili: Jožica Pepel iz Šmarjeških Toplic, aktivna članica Društva podeželskih žensk Šmarjeta, župnik Župnije Šmarjeta g. Alfons Žibert ter Metka Kovačič s Hriba, ki je od ustanovitve Društva upokojencev Bela Cerkev njegova predsednica, pa tudi članica PGD Bela Cerkev.

Županova priznanja športnikoma, cvičkovi princesi in ravnateljici

Prejemniki županovih priznanj z županom Marjanom Hribarjem (na levi) in Juretom Koširjem (na desni).

Župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar je tudi letos podelil županova priznanja. Prejeli so jih: uspešen namiznoteniški reprezentant Peter Hribar, letošnji udeleženec olimpijskih iger v Parizu; Vanja Drkušić, slovenski nogometaš, ki si kruh služi v ruskem klubu Soči, ta mesec pa bo kot slovenski reprezentant zaigral na evropskem prvenstvu v nogometu v Nemčiji – župana je presenetil z dresom; nova 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar, absolventka enovitega magistrskega študija na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo, članica Društva vinogradnikov Šmarjeta; ter Nevenka Lahne, ki je kar 23 let uspešno vodila OŠ Šmarjeta. Vsi so bili deležni velikega aplavza.

Jure Košir slavnostni govornik

Čudovit pogled na pripravljene dobrote, ki so sledile po slovesnosti.

Zbranim pa je čestital tudi slavnostni govornik Jure Košir, uspešen športnik, ki se je še kako izkazal v 15-letni smučarski karieri. Kot je dejal, so med alpskimi smučarji Šmarješke Toplice znane predvsem po Termah Krka in rehabilitaciji poškodb, zlasti po strganih križnih vezi, ki jih je bilo tudi pri njem zelo veliko.

»Ampak vsi so vedno pohvalili te usluge in tudi lepe kraje. Zdaj, ko sem se bolj pozanimal o vas, pa vem, da je vaša občina znana tudi kot ena gospodarsko najuspešnejših pri nas, da ste izredno aktivni v turizmu, kar 120 tisoč nočitev imate na leto, imate dograjeno osnovno šolo, novo gospodarsko cono itd. Kot nekdanji vrhunski športnik vem, da je za vsako dosego cilja potreben trud in disciplina in gotovo vsi, ki sodelujete pri soustvarjanji vašega bivalnega okolja, to potrebujete. Vsak trud, vsaka zagnanost bo bogato poplačana, kot je to v športu. Ti lepi kraji naj ostanejo še naprej taki in želim vam veliko uspehov in lepega življenja med dolenjskimi griči. Športnikom pa želim seveda veliko uspehov – včasih ste vi navijali zame, danes pa sem jaz vaš strasten navijač,« je še dejal Jure Košir.

Zahvala župana

Članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev - med njimi Jana Košak, ena od občinskih nagrajenk.

Na slavnostni seji, ki so se je udeležili ne le domačini, pač pa tudi mnogi župani dolenjskih občin ter poslanki DZ RS, je prvi mož šmarješke občine Marjan Hribar spregovoril o uspehih v zadnjem letu in o načrtih. Povedal je, da dolenjski župani dobro sodelujejo, kar se bo izkazalo tudi pri vodovodu Vinji Vrh – visoka cona, ki je pred realizacijo. Pripravili so ga skupaj z občino Škocjan.

Pohvalil je tudi dobro delo zaposlenih v občinski upravi ter se vsem pridnim občanom zahvalil za trud, da je življenje v občini prijetno.

Zbrani, ki so napolnili trg v Beli Cerkvi, so se ob koncu prireditve pogostili ob dobrotah pridnih članic Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, ki so se znova zelo izkazale. Za prijetno vzdušje je skrbel glasbeni trio: Bort Ross, Lara Pureber – Lamai in Ivan Papič, uvodoma pa je slovensko himno zapela Zala Maksl, učenka Irene Yebuah Tiran. Dogodek je povezovala Majda Kušer Ambrožič.

