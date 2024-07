dolenjska

FOTO: Nova maša Gregorja Markelca

7.7.2024 | 15:45 | Besedilo in fotografije: R. N.

Šentrupert - Župnijska cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu, ena najlepših gotskih cerkva v Sloveniji, je bila danes polna do zadnjega kotička. Gregor Markelc iz redovne skupnosti Don Boskovi salezijanci je daroval novo mašo, saj je prejšnji petek, na predvečer apostolov Petra in Pavla, prejel mašniško posvečenje, ki mu ga je podelil novomeški škof dr. Andrej Saje.

Gregor Markelc je danes dopoldan v župnijski cerkvi v Šentrupertu daroval novo mašo.

Ljudje iz različnih koncev so danes dopoldan prihajali v središče Šentruperta. »Nazadnje sem bil na novi maši v Vrhtrebnjem pred več kot 25 leti, ko jo je daroval Roman Globokar. Novomašniki so danes zelo redki, zato je današnji dan veliki praznik za celotno Temniško in Mirnsko dolino,« je med hojo proti cerkvi povedal Tone Zaletel iz Trebnjega.

»Novomašnik bod' pozdravljen,« je bil napis, ki je pozdravljal Gregorja Markelca, doma je iz sosednje vasi Straža. Morda sta oče Dominik in mama Bernardka po tihem pričakovala, da se bo njun prvorojenec navdušil in prevzel domačo kmetijo, ampak ga je že konec osnovne šole začelo navduševati drugo pastirstvo. Po osnovni šoli ga je pot peljala na Gimnazijo Ljubljana. Med tednom je bival pri salezijancih na Rakovniku, kjer mu je Don Bosko postal dober oče, učitelj in prijatelj. Tako se je odločil, da stopi na pot salezijanskega poklica.

Vpisal se je na študij teologije, malo pa ga je bilo strah doma povedati, da želi postati duhovnik. A domači so novico zelo lepo sprejeli. Mama Bernardka mu je celo rekla, da je to slutila in se ji je že sanjalo, kako bo potekalo praznovanje nove maše. Danes so se ji sanje uresničile, je prikimala. Vsa družina je nanj zelo ponosna.

Njegova družina je sedla v prvi vrsti.

Gregorja Markelca veseli predvsem delo z mladimi. Že zdaj je veliko časa kot vzgojitelj preživel z njimi v Dijaškem domu Janeza Boska v Želimljah, kjer bo kot mlad duhovnik tudi ostal. Skrbi za vzgojo 28 fantov in kot je povedal na novi maši, so bili tudi mladi eden od razlogov, da se je odločil za duhovniški poklic.

Slovesnosti nove maše se je poleg številnih duhovnikov, občanov in drugih gostov udeležil tudi domači župan Tomaž Ramovš, ki je novomašniku zaželel vse dobro na novi poti. »Za vsako župnijo je nova maša priložnost, da ohranja tradicijo, zgrajeno na vrednotah, ki se današnjemu svetu zdijo preživete. To so pristna in redna molitev, zaupanja v Božje delovanje na vsakem koraku, ki ga človek naredi, zvestoba dani besedi, iskrenost, resnicoljubnost, poštenost, čistost … Naš novomašnik je odraz teh kreposti. Nov duhovniški poklic pa je dar ne le za posamezno župnijo, ampak tudi za našo lokalno skupnost, saj j v teh dneh povezana še bolj. Želimo si, da bi bilo tako tudi v prihodnje,« je povedal Ramovš, ki je Gregorju Markelcu izročil tudi manjše darilo.

Cerkev je bila polna do zadnjega kotička.

Novomašnik je poudaril, da je Bogu hvaležen za življenje. »Trdno verjamem, da Bog sprejema vsakega od nas, takšen kot je. Da ga vabi k sebi preprosto in da je v cerkvi prostora za vsakega,« je med drugim izpostavil Gregor Markelc, ki se v svojem govoru še posebej zahvalil svoji družini za vso podporo in razumevanje.

Oče in mama sta mu po maši med prvimi tudi čestitala, v roko pa so mu segli tudi mnogi občani od blizu in daleč.

