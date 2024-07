družabno

Trojno praznovanje

5.7.2024 | 13:30 | R. M.

V gostišču Krka v Gabrovčcu v ivanški občini so 51 let valete proslavili sošolci in sošolke OŠ Vavta vas s takratno učiteljico slovenščine in knjižničarko Marjeto Dajčman, ki bo julija dopolnila 90. rojstni dan. Ob tej priložnosti so druženje, ki se ga je udeležil tudi takratni učitelj športne vzgoje Jože Pečnik, obogatili s predstavitvijo Marjetine že devete knjige z naslovom Svetloba ljubezni. Vseh 11 sošolcev in sošolk jo je v dar prejelo s posvetilom, zatem pa je sledila še predstavitev ljubezensko-pustolovskega romana Afrika, Afrika, ki ga je Marjeta Dajčman izdala že leta 1994.

Veliko smeha je bilo ob obujanju spominov in med družabnimi igrami, ko so se zbrani preizkusili v napihovanju balonov ter reševanju ugank in anagramov. Najboljši so bili nagrajeni, nato pa so se vsi posladkali še s torto, ki jo je prinesla slavljenka. Na njej so bile številke 51, 9 in 90, kar je bilo tudi hitro rešena uganka zbrani družbi. Tudi letošnje srečanje so obeležili v poseben zvezek, v katerem so že shranjena vabila minulih srečanj pa tudi fotografije in misli, ki jih vsakič spišejo zbrani sošolci in učitelji. Učiteljica Marjeta Dajčman je tako med letošnje spomine zapisala: »Moji učenci so čudoviti. Z njimi je vedno lepo. Posebno danes. Bili smo skupaj na moji 80-letnici, zdaj na 90-letnici, morda bomo tudi na 100-letnici. Vse je mogoče.« Marjeti tudi iz našega uredništva želimo, da bi se to zgodilo, da bi ji služilo zdravje, predvsem pa, da bi še dolgo pisala in s takšnim veseljem igrala tudi klavir.

