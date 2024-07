gospodarstvo

Gen podjetjem ponuja dolgoročni zakup elektrike po zamejeni ceni

5.7.2024 | 08:20 | STA

Ljubljana/Krško - V skupini Gen, enem od dveh stebrov slovenske energetike, ki večino elektrike pridobi iz Nuklearne elektrarne Krško (Nek), velikim poslovnim odjemalcem po novem ponujajo petletni dolgoročni zakup pasovne električne energije z zamejeno ceno. Gre za dva produkta, ki naj bi omogočila zaščito pred nihanji na trgu.

Foto: arhiv; GEN energija

Produkta, ki sta odgovor na izrazite skoke cen električne energije po ruskem napadu na Ukrajino in sta po pojasnilih skupine Gen na slovenskem trgu novost, dobaviteljem elektrike omogočata, da poslovnim odjemalcem zagotovijo zaščito pred ekstremno rastjo cen. Skupini Gen pa na drugi strani prinašata zaščito pred ekstremnim padcem cen na veleprodajnem trgu električne energije.

Odjemalcem bo tako omogočen petletni dolgoročni zakup pasovne električne energije iz Neka za pokritje dela njihovih potreb, pri čemer bo veleprodajna cena zakupa energije navzgor zamejena. Ta možnost bo na voljo poslovnim odjemalcem, ki energijo prek dobaviteljev na trgu kupujejo v več korakih s strukturiranimi terminskimi produkti, ki so prilagojeni njihovim potrebam.

Natančneje gre pri novi ponudbi skupine Gen za dva produkta. Prvi predvideva, da bo cena zakupa električne energije oblikovana glede na tržno ceno letne pasovne energije v začetku meseca decembra pred vstopom v leto dobave. V začetku decembra 2024 bo tako oblikovana za dobavo v letu 2025, v začetku decembra 2025 za dobavo v letu 2026 itd. Pri tem bo priporočena cena zamejena navzgor na približno 103 evre na megavatno uro (MWh), navzdol pa na okoli 67 evrov na MWh.

Drugi produkt pa omogoča zamejitev cene navzgor pri enaki priporočeni vrednosti, torej okoli 103 evre na MWh, navzdol pa cena ni zamejena in odjemalec lahko ob vsakoletnem oblikovanju cene pridobi ob nadaljnjem padanju tržnih cen. V zameno za to prožnost pa se cena zakupa zviša za vnaprej znan pribitek. Generalni direktor družbe Gen energija, krovnega podjetja skupine Gen, Dejan Paravan ta pribitek označuje za neke vrste zavarovalno premijo za primer neugodnih gibanj za dobavitelje.

Za letos je sicer povprečna cena zakupa elektrike za poslovne odjemalce po ocenah Genovih analitikov pri okoli 135 evrov na MWh. Tržna cena za dobave v letu 2025 je trenutno na nemški borzi pri nekaj več kot 93 evrih, na madžarski borzi pa pri 100 evrih.

V Genu poudarjajo, da bo prva ponudba dveh novih produktov količinsko in časovno omejena. Na voljo bo tako le majhen del celotnega proizvodnega portfelja skupine Gen, ki znaša nekaj manj kot 400 megavatov. Časovno bo omejitev omenjenih pet let. Končna cena za odjemalca bo medtem odvisna še od ostalih zakupov energije, profila porabe in ostalih parametrov dobave.

Omenjena produkta bo na trgu uvodoma ponujal največji trgovec z elektriko v državi Gen-I, ki je del skupine Gen. So pa, kot je Paravan izpostavil za STA, v Genu s to rešitvijo odprti tudi za druge dobavitelje elektrike.

Gen-I bo električno energijo zdaj ponudil zainteresiranim velikim poslovnim in industrijskim odjemalcem. Ponudbo predstavljenih produktov zamejene cene jim bo poslal v naslednjih dneh na podlagi predhodno izvedenega tržnega testa, ki je po navedbah Gena pokazal visok interes za tovrstno rešitev med velikimi poslovnimi odjemalci. V primeru julijske uspešne prodaje produktov v Genu načrtujejo ponovitev izvedbe.

V Genu izpostavljajo, da produkta temeljita na tem, da Nek zagotavlja stabilno proizvodnjo pasovne energije po predvidljivih cenah. Trenutna proizvodna cena elektrike iz nuklearke je po Paravanovih besedah 43 evrov na MWh, k temu pa je treba prišteti še 12 evrov na megavatno uro za Sklad za financiranje razgradnje Neka in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nuklearke. Skupaj je torej stroškovna cena 55 evrov na MWh.

Odjemalec bo za nabavljeno energijo po navedenih produktih od dobavitelja prejel tudi potrdilo o izvoru, ki dokazuje nizkoogljičnost dobavljene energije.

Paravan je ob napovedi novosti v ponudbi zapisal še, da tovrstne rešitve prinašajo korist tudi državi, saj razbremenjujejo pritisk gospodarstva na državo za ukrepe blaženja energetske krize.

