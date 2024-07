družabno

Peter in Natalija sta se vrnila domov

3.7.2024 | 14:00 | I. V.

Novomeška jadralca Peter Kočjaž in Natalija Ogrinc sta v soboto v Portorožu sklenila krog okrog sveta. Iz Portoroža je Peter z jadrnico Timy na pot okrog sveta odplul 4. septembra leta 2021, Natalija pa se mu je pridružila malo pozneje na Kanarskih otokih. Plovba okrog sveta je trajala 1.030 dni; v tem času je leta 1991 izdelana 12-metrska jadrnica proizvajalca Jeanneau, model Sun First 39, ki jo je Peter poimenoval po svojem sinu Timiju, preplula 30.000 navtičnih milj. Peter in Natalija sta s svojega potovanja v svet poslala ogromno izjemnega slikovnega in videomateriala ter v kratkih filmčkih povedala številne zanimive zgodbe o čudovitih krajih, naravi in ljudeh, a tudi o težavah, ki sta jih imela na tej poti sama ali njuni jadralski kolegi. Ob svojem prihodu v Portorož sta doživela prisrčen sprejem prijateljev, znancev, sorodnikov in jadralcev, delček vtisov s poti pa bosta že v sredo zvečer, torej nocoj, predstavila v Kulturnem centru Janeza Trdine na jadralskem večeru v sklopu festivala Krka Outdoor.

Peter in Natalija

‹ nazaj