posavje

Občina uredila javno pralnico perila

3.7.2024 | 11:40 | M. K.

Foto: Občina Brežice

Brežice - Občina Brežice je prepoznala potrebo po javni pralnici perila in jo na podlagi javnega razpisa uredila v večstanovanjski stavbi v njeni lasti na Prešernovi cesti 11 B (nasproti Večgeneracijskega centra Brežice).

Župan Ivan Molan v javni pralnici

V pralnici sta uporabnikom na voljo dva pralna in dva sušilna stroja, so sporočili z brežiške občine, ki je za nakup potrebne opreme namenila 24.000 evrov.

Cena pranja oz. sušenja - 1 x pranje (potrebni so 3 žetoni – zajema pralnih prašek in mehčalec) ali 1x sušenje (3 žetoni), cena žetona je en evro. Odpiralni čas pralnice je vsak dan od 8. do 20. ure. Trenutno je upravnik javne pralnice podjetje Domtim d.o.o. iz Brežic za poskusno obdobje šestih mesecev.

Pralnico je potrebno zapustiti v takšnem stanju, kot je bila pred uporabo, še opozarjajo na občini.

