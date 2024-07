kronika

Poškodovana kolesarka

3.7.2024 | 09:40 | M. K.

Včeraj okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarke in voznika tovornega vozila v Brežicah. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 66-letni voznik tovornega vozila, ki je v križišču odvzel prednost 61-letni kolesarki. Ta je po trčenju padla in se lažje poškodovala. Povzročitelju nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Priprave na piknik?

V vinorodnem okolišu na območju Semiča je v noči na torek nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel plinsko jeklenko, gorilnik, žar in pribor za peko. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje) prijeli 26 državljanov Sirije, 11 Bangladeša, osem Nepala, pet Maroka, štiri Gruzije, po dva državljana Egipta, Alžirije, Pakistana, Afganistana in Palestine, državljana Indije in Turčije. Na območju PP Črnomelj (Žuniči, Tribuče) so prijeli dva državljana Maroka in Tunizije ter državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 61 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 172 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. V Gornjem Pijavškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

