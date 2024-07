družabno

Kuba očarala Suzano

2.7.2024 | 18:45 | Renata Mikec

Topličanka Barbara Barbič je s svojim programom CubaMe očarala še eno skupino popotnikov, ki se je nedavno vrnila s Kube. Med njimi je bila tudi Brežičanka Suzana Petrovič, vodja marketinga na Dolenjskem listu, ki jo je ta karibska dežela, predvsem njeni ljudje in kultura, povsem prevzela. Eni lepših, večno ohranjenih spominov bodo zagotovo učne ure salse. Znanje so skupini predajali kubanski profesorji salse, ki so bili nad razigrano slovensko ekipo navdušeni in so z njimi celo zaplesali polko po taktih svetovno znane Golice. Korake so osvojili v nekaj sekundah in še enkrat dokazali, da je Kuba en sam ples, radost in barvitost. So pa slovenski popotniki v Barbarinem programu kmalu lahko preverili osvojene prve korake salse, saj so se zvečer preizkusili na enem največjih plesnih prizorišč v Havani. Čudovita izkušnja, ki vsakogar potegne na plesišče, a Kubancem je treba priznati, da imajo ples, ritem in glasbo v krvi, pa tudi to, da te mimogrede potegnejo v svoj ritem življenja. Na fotografiji sta Suzana in Yusnier Boffill, eden najboljših kubanskih profesorjev salse, ki so vedno pripravljeni deliti plesno znanje s turisti. »Salsa je zelo čuten ples, sploh pa je poseben privilegij plesati z enim boljših plesnih učiteljev. Nekako sem se kar nalezla njegove energije in bi kar še … in plesa in učitelja,« je v smehu povedala Suzana.

